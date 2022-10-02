Эстонская земля по новой цене. Уже с конца октября

Если смотреть по регионам, больше всего за два десятилетия стоимость земли выросла в Тартумаа и на Хийумаа – в 15,9 и 13,3 раза соответственно. С конца октября все желающие смогут узнать цену собственного земельного участка. Она рассчитывалась на основе сделок купли-продажи в данном регионе за последние годы. По категориям земель больше всего выросла стоимость участков коммерческого назначения, которая в среднем увеличилась в 11,6 раза. Все 760 000 кадастровых единиц в Эстонии в период оценки привязаны к ценнику. Земельный налог будет рассчитываться исходя из новых цен с 2024 года. В наступающем году расчет земельного налога будет основываться на данных 2001 года.