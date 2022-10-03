Alexela и Infortar планируют к 30 ноября закончить работы по строительству СПГ-терминала в Палдиски. Но корабль может прийти в Финляндию

Через месяц в Палдиски откроется терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), но пока неясно, откуда он будет поступать в Эстонию. Менеджер по коммуникациям и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм рассказала Delfi, что их компания гарантирует снабжение газом всех своих эстонских клиентов предстоящей зимой. За общую надежность поставок газа в Эстонии, согласно закону, отвечает Elering. Однако руководитель Эстонского газового союза Хейко Хейтур в интервью Delfi отмечает, что „Elering сделала прогнозы потребления на предстоящую зиму, которые продавцы газа считают необоснованно оптимистичными. Согласно этим прогнозам, расход газа должен снизиться аж вдвое. Прогноз также не учитывает возможные риски, в том числе риск рассинхронизации. От своевременного завершения строительства терминала СПГ в Палдиски зависит, будет ли в Эстонии достаточно газа, а в регионе – электричества. СПГ в мире достаточно, проблема в отсутствии необходимой и работающей инфраструктуры в нашем регионе“.