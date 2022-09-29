Правительство одобрило законопроект о доступности места в доме попечения за среднюю пенсию(5)
На сегодняшнем заседании правительство одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, согласно которому с 1 июля 2024 года место в доме престарелых станет доступным для получателя средней пенсии, повысится качество общего ухода и доступность услуг по уходу на дому. В следующем году государство инвестирует 40 миллионов евро в социальные услуги и услуги, поддерживающие жизнь людей дома, а затем инвестиции составят минимум 57 миллионов евро в год.
В 2023 году государство инвестирует 40 миллионов евро в улучшение доступности и качества общих услуг по уходу как в домах престарелых, так и в отношении услуг, поддерживающих жизнь дома.
В 2024 году в доходную базу местного самоуправления из государственного бюджета поступит около 57 миллионов евро, а к 2026 году финансирование увеличится до 62 миллионов евро.
В дальнейшем работу квалифицированного работника по уходу будет финансировать местное самоуправление. Пользователь услуги будет самостоятельно оплачивать расходы, связанные с проживанием, питанием и дополнительными санитарно-гигиеническими нуждами.
Министерство социальных дел приступило к реорганизации системы длительного ухода в 2017 году.
„Реформа домов попечения – самый существенный, необходимый и долгожданный шаг за последние десятилетия, который поможет семьям лучше заботиться о своих близких, — сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Наконец-то мы сможем вселить в людей уверенность в том, что никто из их близких не останется без заботы. По разным оценкам, каждая семья, в которой есть человек, нуждающийся в уходе, сэкономит 6000 евро в год, а десятки тысяч людей, ухаживающих за своими близкими, смогут продолжить работу или вернуться к своей профессиональной деятельности, а значит улучшат финансовые возможности для семьи и получат возможность самореализации. Кроме того, мы сможем уделять больше времени себе и своим детям“.
Согласно прогнозам, в 2023 году средняя плата за дом престарелых для человека с высокой потребностью в уходе составит 1300 евро в месяц. В дальнейшем половину этой суммы будут оплачивать местные самоуправления, а прогнозируемая к апрелю средняя пенсия в размере 700 евро позволит человеку покрыть другую половину.
Цель реформы домов попечения для государства заключается и в том, чтобы снизить нагрузку на персонал, а значит открыть возможность для проявления большего внимания и заботы о человеке, за которым они ухаживают. Если в прошлом году на одного работника по уходу приходилось в среднем 18 клиентов, то в будущем планируется 12 клиентов, которым необходим обычный уход, или до 9 человек в случае их высокой потребности в уходе.
Поправка к закону также поддерживает развитие в самоуправлениях услуг по уходу на дому. При организации долгосрочного ухода самоуправления смогут предлагать своим жителям не только круглосуточный общий уход, но и услуги на дому, которые зачастую менее затратны, дают человеку возможность продолжать жить в собственном доме, а также позволяют предотвратить или отсрочить обострение потребности в уходе.
Министерство социальных дел приступило к разработке системных решений для изменения системы долгосрочного ухода с 2017 года, когда среди прочего были расширены варианты помощи для пожилых людей с диагностированной деменцией. В апреле 2022 года министерство направило на утверждение проект плана развития с предложением изменить финансирование оплаты мест в домах престарелых.
В апреле 2022 года Рийгикогу утвердил поправку к закону, освобождающую внуков от обязанности содержать своих бабушек и дедушек, а летом был открыт раунд подачи заявок для самоуправлений о разработке и предложении услуг, поддерживающих жизнедеятельность людей, которые имеют нагрузку, ухаживая за близкими.
ДЛЯ СПРАВКИ:
В Эстонии примерно 15 000 человек трудоспособного возраста, которые не могут работать, поскольку ухаживают за близкими.
В 2021 году 13 968 человек пользовались услугами общего ухода. Общие расходы составили 95,2 млн евро. 75,9 млн евро (79,7% этой суммы) заплатили сами пользователи или их родственники. Самоуправления профинансировали услугу на сумму 18,1 млн евро (19%).
За последние десять лет (с 201 по 2021 гг.) собственная доля финансирования населения увеличилась на 53,4 млн евро, или в 3,4 раза, а вклад местных самоуправлений – на 6,7 млн евро (в 1,6 раза).
В 2021 году разрешения на осуществление деятельности были выданы 177 поставщикам услуг общего ухода. 49% составляют предприятия частного сектора, 46% - организации местных самоуправлений. В этой области действуют 6 государственных поставщиков услуг.