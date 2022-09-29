Новости Эстонии
29.09.2022, 12:50

ФОТО и ВИДЕО | EKRE пригласила своих сторонников на Тоомпеа выразить недовольство происходящим

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Сегодня утром EKRE организовала перед домом Стенбока митинг, на котором они выражали недовольство ценами на электроэнергию.

„Предлагаемая правительством так называемая универсальная услуга — это не решение, а типичное бросание пыли в глаза со стороны реформистов, и ее цель — заставить людей согласиться на сумасшедшие цены. Универсальная услуга не гарантирует дешевую электроэнергию, а устанавливает цену как минимум в пять раз выше прежней“, - заявил Хельме.

„Меры государственной поддержки также не спасают людей от бедности. Схемы субсидирования не помогают людям, страдающим от счетов за электроэнергию, но переводят огромные суммы прибыли из карманов эстоноземельцев в карманы продавцов электроэнергии. Производители электроэнергии обогащаются как за счет сбережений людей, так и за счет денег налогоплательщиков, поступающих в государственный бюджет, а обнищание людей и предприятий продолжается“.

По словам Хельме, пикет в четверг задуман как первое предупреждение для сегодняшних руководителей государства. „Если правительство не изменит свой пагубный курс, мы продолжим массовые публичные демонстрации“, — сказал председатель EKRE.

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