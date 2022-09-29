ВИДЕО | Правительство рассказало о госбюджете на следующий год. Расходы составят 17 млрд евро, во главе угла - безопасность и люди

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Во главе угла бюджета на следующий год - безопасность и люди

Правительство утвердило государственный бюджет на следующий год и государственную бюджетную стратегию на следующие четыре года, и передало их на рассмотрение Рийгикогу. Бюджет следующего года сосредоточится на укреплении безопасности Эстонии, а также на поддержке населения и предприятий в кризис, вызванный начатой Россией широкомасштабной войной.

Объем доходов бюджета 2023 года составляет 16 миллиардов евро, что на 16% больше, чем в бюджете 2022 года, включая дополнительный бюджет. Объем расходов составляет 17 миллиардов евро, что на 18% больше, чем в нынешнем году. Объем инвестиций составляет 775 миллионов евро, что почти на 30 миллионов больше, чем в текущем году.

„При составлении бюджета у нас было два четких приоритета: чтобы безопасность эстонского государства и нашего народа была обеспечена, и чтобы государство заботилось о людях“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. „Забота об обороне и людях – это единственно возможные приоритеты в наше время, когда ситуация в области безопасности более напряженная, чем та, что наблюдали несколько поколений до этого. Наш бюджет на следующий год держит Эстонию в надежных руках. Это бюджет, который обеспечивает безопасность Эстонии. Это бюджет, который укрепляет сплоченность нашего общества и помогает лучше справиться с теми чрезвычайными обстоятельствами, которые создал для нас наш агрессивный сосед. Это бюджет, который должен внушить жителям Эстонии чувство уверенности, что вместе мы преодолеем все ждущие нас трудности“, - сказала Каллас.