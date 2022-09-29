LuxExpress: после начала мобилизации все больше людей покупают билеты в один конец(1)
После запрета на въезд в Эстонию для россиян с туристическими визами количество пассажиров на маршруте LuxExpress Санкт-Петербург-Таллинн уменьшилось на 10%. А как повлияло на работу автобусной фирмы объявление о частичной мобилизации в России? В комментарии RusDelfi на этот вопрос ответил руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.
„За последнюю неделю мы видим, что теперь люди покупают больше билетов в один конец, в Таллинн, - отметил Реммель. - Из Санкт-Петербурга в столицу Эстонии приобретают на 20% больше билетов, чем в обратном направлении“. Такая же тенденция, по его словам, наблюдалась и в первые недели марта.
Несмотря на недавно ужесточенные правила въезда для россиян, изменения в количестве рейсов фирма не планировала и не планирует. „В настоящее время мы наблюдаем стабильный пассажиропоток, поскольку для тех, кому разрешен въезд в Эстонию, границы открыты. Поэтому в ближайшее время у нас нет планов по сокращению количества рейсов“, - заверил Реммель. Он также подчеркнул, что фирма внимательно следит за ситуацией.
В ночь на понедельник 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Ранее, с 18 августа, Эстония перестала пускать в страну граждан РФ по визам, выданным Эстонской Республикой.