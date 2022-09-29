29.09.2022, 21:48
ФОТО | Контавейт и Канепи вышли в четвертьфинал таллиннского турнира WTA(2)
Анетт Контавейт на проходящем в Таллинне теннисном турнире WTA, во втором круге обыграла Терезу Мартинцову (WTA, 75-е место) со счетом 6:2, 6:1. В четвертьфинале мы также увидим еще одну эстонку, потому что Кайя Канепи (WTA, 32-я) была 7:5, 7:5 лучше, чем теннисистка из США Энн Ли (WTA, 62-я). Delfi будет транслировать все основные кортовые матчи турнира.
Канепи повел во втором сете 3:2, но тут же уступила в нескольких геймах. При счете 5:5 эстонке снова удалось сломить преимущество соперницы, но при счете 40:0 реализовать поставленные очки не удалось, и вместо этого американка заработала брейк-пойнт. Однако Канепи удалось спастись и наконец выиграть сет с четвертой попытки.