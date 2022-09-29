Теннис
29.09.2022, 09:11

Кайя Канепи о бешеной поддержке зрителей: „О, это было круто!“

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  • Канепи призналась, что помощь врача для Остапенко при счете 5:0 во втором сете сбила ее ритм

  • Остапенко, прибывшая в Таллинн только во вторник после долгого перелета, заявила пресс-службе WTA, что не выкладывалась даже на 50% и обыграла бы Канепи при более благоприятных обстоятельствах.

Фанаты Кайи Канепи
Фанаты Кайи Канепи
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Кайя Канепи (WTA 32), обыгравшая Елену Остапенко (WTA 17) 4:6, 6:4, 6:0 в первом раунде WTA 250 Tallinn Open, поблагодарила зрителей спортивного центра „Форус“ за горячую поддержку и была счастлива, что смогла переломить ход встречи в свою пользу.

„Да, игра была довольно взвинченной, — улыбнулась Канепи на пресс-конференции после матча, который длился час и 52 минуты. - Я чувствовала себя довольно хорошо в начале, но в какой-то момент она снова начала играть лучше. Я пыталась продолжать играть и смотреть, что я могу сделать. К счастью, решающая партия снова сложилась очень удачно“.

Проиграв первый сет, Канепи повела во втором сете со счетом 5:0, после чего лучшая латвийская теннисистка взяла медицинский перерыв, позволив врачам измерить ей кровяное давление. По грустному выражению лица Остапенко можно было сделать вывод, что матч так и закончится, но вдруг она выиграла четыре гейма подряд, но для камбэка этого не хватило. В решающем сете Канепи уже ничего не позволяла южному соседу.

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