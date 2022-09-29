Кайя Канепи о бешеной поддержке зрителей: „О, это было круто!“

„Да, игра была довольно взвинченной, — улыбнулась Канепи на пресс-конференции после матча, который длился час и 52 минуты. - Я чувствовала себя довольно хорошо в начале, но в какой-то момент она снова начала играть лучше. Я пыталась продолжать играть и смотреть, что я могу сделать. К счастью, решающая партия снова сложилась очень удачно“.