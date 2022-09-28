ВИДЕО | Эстония обеспечена газом на предстоящий отопительный сезон

„Годовой объем клайпедского терминала составляет 38 тераватт-час. В латвийском хранилище сейчас у нас хранится 12,6 тераватт-час. Это более, чем троекратное годовое потребление трех стран Балтии. Как ночное, так и дневное“, - рассказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Даже несмотря на то, что Польша в этом году удвоит потребление газа, поставляемого в Клайпеду, Эстонии, Латвии и Литве хватит существующих запасов. Даже в случае, если откажет эстонско-финский газопровод.

Палдиский терминал в условиях передела газового рынка, то есть отказа от российского газа, станет одним из двух основных терминалов, через которые в будущем газ для стран Балтии будет поступать в латвийское газохранилище.