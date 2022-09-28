Огненное шоу, песни и танцы: в пятницу Маарду приглашает на большой праздник света
В эту пятницу, 30 сентября в маардуском парке Келламяэ состоится традиционный праздник музыки и света „Огни Маарду“. Начало мероприятия в 17.00.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, праздник света знаменует проводы уходящего лета и начало осени. „В пятницу вечером у пруда в парке Калламяэ зажгутся сотни свечей – у всех жителей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления“,- сообщил мэр.
На празднике выступят талантливые маардуские молодые исполнители, театральная студия „Веер и шпага“, ребята из танцевальной студии JJ Street, а также таллиннская группа „Огни большого города“ и певица Ника Марула. Праздник завершится огненным и световым шоу и дискотекой.
Программа:
17.00 Группа „Огни большого города“
17.30 Техническая пауза
17.35 Аннели Кырвель и танцевальная школа „JJ-Street“
17.45 Вокальная студия „Время петь“
18.05 Александр Шаклейн
18.25 Алексей Зотович
18.35 Техническая пауза
18.40 Ether show (танцевальное шоу)
18.47 Техническая пауза
18.50 Театральная студия „Веер и Шпага“
19.05 Техническая пауза
19.15 Ника Марула
20.00 Техническая пауза
20.10 Ether show (световое шоу)
20.20 Техническая пауза
20.40 Огненное шоу от Kelfirius
20.45 Техническая пауза
21.00 - 23.00 Дискотека (DJ Gert Van Der Proost)