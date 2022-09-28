Новости Эстонии
28.09.2022, 20:54

Огненное шоу, песни и танцы: в пятницу Маарду приглашает на большой праздник света

 
Афиша праздника
Афиша праздника
ФОТО: maardu.ee | Горуправа Маарду

В эту пятницу, 30 сентября в маардуском парке Келламяэ состоится традиционный праздник музыки и света „Огни Маарду“. Начало мероприятия в 17.00.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, праздник света знаменует проводы уходящего лета и начало осени. „В пятницу вечером у пруда в парке Калламяэ зажгутся сотни свечей – у всех жителей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления“,- сообщил мэр.

На празднике выступят талантливые маардуские молодые исполнители, театральная студия „Веер и шпага“, ребята из танцевальной студии JJ Street, а также таллиннская группа „Огни большого города“ и певица Ника Марула. Праздник завершится огненным и световым шоу и дискотекой.

Программа:

17.00 Группа „Огни большого города“

17.30 Техническая пауза

17.35 Аннели Кырвель и танцевальная школа „JJ-Street“

17.45 Вокальная студия „Время петь“

18.05 Александр Шаклейн

18.25 Алексей Зотович

18.35 Техническая пауза

18.40 Ether show (танцевальное шоу)

18.47 Техническая пауза

18.50 Театральная студия „Веер и Шпага“

19.05 Техническая пауза

19.15 Ника Марула

20.00 Техническая пауза

20.10 Ether show (световое шоу)

20.20 Техническая пауза

20.40 Огненное шоу от Kelfirius

20.45 Техническая пауза

21.00 - 23.00 Дискотека (DJ Gert Van Der Proost)

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