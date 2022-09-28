КАРТА | Строительство железнодорожного переезда изменит с четверга маршрут столичного автобуса

Маршрут автобусной линии номер 27 в результате реорганизации в направлении Лаагри будет проходить по Пярнускому шоссе, улице Рохула, Мёльдре теэ, Саэ, Мянниметса теэ, Вескитамми, Ваэ. Конечная остановка будет на улице Ваэ, на остановке „Лаагри алевик“, где сейчас останавливаются автобусы линии 20А. В направлении озера Харку маршрут будет проходить по улицам Ваэ, Вескитамми, Мянниметса теэ, Саэ, Мёльдре теэ, Пиллироо, Рохула, Пярнускому шоссе. Временная остановка начала маршрута – на улице Ваэ, на остановке „Лаагри алевик“.