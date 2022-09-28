КАРТА | Строительство железнодорожного переезда изменит с четверга маршрут столичного автобуса
В связи со строительными работами, которые проходят на железнодорожном переезде Лаагри, с начала рабочего дня 29 сентября и до конца дня 4 октября временно изменится маршрут автобусной линии номер 27.
Маршрут автобусной линии номер 27 в результате реорганизации в направлении Лаагри будет проходить по Пярнускому шоссе, улице Рохула, Мёльдре теэ, Саэ, Мянниметса теэ, Вескитамми, Ваэ. Конечная остановка будет на улице Ваэ, на остановке „Лаагри алевик“, где сейчас останавливаются автобусы линии 20А. В направлении озера Харку маршрут будет проходить по улицам Ваэ, Вескитамми, Мянниметса теэ, Саэ, Мёльдре теэ, Пиллироо, Рохула, Пярнускому шоссе. Временная остановка начала маршрута – на улице Ваэ, на остановке „Лаагри алевик“.
Пассажирам следует обратить внимание, что в районе Лаагри и Вана-Пяэскюла обслуживание осуществляется в противоположном направлении движения, нежели обычно.
В обоих направлениях движения временно отменяются остановки: „Пярну маантеэ“, „Вана-Пяэскюла“, „Силлаотса“, „Рахну“, „Нылваку“, „Лаагри алевик“ (на улице Вескитамми).
Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за причинение неудобств и рекомендует внимательно следить за расписанием на странице transport.tallinn.ee.