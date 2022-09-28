ЧП и криминал
28.09.2022, 17:29

В больнице скончалась молодая девушка, получившая тяжелую травму в ДТП

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Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Onneleid | Ekspress Meedia

Неделю назад в Пярну произошло тяжелое ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. 27 сентября она скончалась от полученных травм в больнице.

В Пярну 21 сентября в 20.44 на перекрестке улиц Раба и Ильвесе 16-летняя девушка на скутере Yamasaki потеряла контроль над над своим транспортным средством, упала и попала под автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 48-летняя женщина. Для вызволения пострадавшей пришлось поднимать машину.

Полученные травмы оказались настолько тяжелыми, что девушка вчера скончалась в больнице.

„Полиция выражает соболезнования близким погибшей в аварии девушки. Мы возбудили уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства этого тяжелого ДТП, унесшего жизнь молодого человека“, - сказал ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Аго Кяртманн.

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