ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Одинокий пенсионер может получить субсидию в размере 200 евро. Что для этого нужно?

Таким образом, 200 евро будут выплачены в качестве пособия всем людям пенсионного возраста по старости, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни и чья месячная пенсия в 1.2 раза меньше средней эстонской пенсии по старости (в 2022 году она составляет 669 евро). В этом году регистрация проживающих в одиночестве проводится с 1 апреля по 30 сентября. Самим пенсионерам ничего не нужно предпринимать, все их данные берутся из регистров.

Для получения субсидии не является препятствием, если лицо пенсионного возраста работает и помимо пенсии получает заработную плату; а также, если имеет другие социальные выплаты и доходы. На сайте Департамента социального страхования отмечается, что заработанный доход не учитывается с целью поощрения рабочей деятельности в пенсионном возрасте.

На получение субсидии к пенсии одиноко проживающего пенсионера также имеют право проживающие в домах престарелых и при опекунах. Право на это пособие также имеют лица, получающие пенсию из-за границы и чья пенсия, полученная и в Эстонии и за границей, составляет сумму в 1.2 раза меньше средней эстонской пенсии по старости, то есть менее 669 евро в 2022 году. Субсидию не получют заключенные и пациенты, проходящие принудительное психиатрическое лечение.

Пособие одиноко проживающему пенсионеру не облагается подоходным налогом, а выплачиваемая сумма не включается в доход при исчислении прожиточного минимума.

Подошел последний срок уплаты земельного налога

3 октября истекает срок уплаты второй части земельного налога и налога на дополнительный доход, подлежащие уплате на основании декларации о доходах. Земельный налог уплачивается двумя частями, если сумма земельного налога в пределах одного муниципалитета превышает 64 евро. Первая часть нужно было оплатить до 31 марта, оставшуюся часть следует оплатить до 3 октября. Для частных лиц, которые испытывают трудности со своевременной уплатой земельного налога или подоходного налога, Налогово-таможенный департамент (MTA) рекомендует переоформить обязательство в e-MTA. Более подробная инструкция есть на сайте МТА, информационный телефон МТА для частных клиентов 880 0811.