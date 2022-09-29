Новости Эстонии
29.09.2022, 11:21

Проходящие по дну моря кабели, снабжающие Эстонию энергией, тоже под угрозой? Elering: целенаправленная атака может повредить трубопровод

 (30)
Прокладка силового кабеля EstLink 2
Прокладка силового кабеля EstLink 2

Компания Elering, занимающаяся обслуживанием электро- и газопроводов в северной части Балтийского моря, подтвердила, что в свете войны в Украине были предприняты шаги для того, чтобы никакие злонамеренные действия не смогли парализовать наше энергоснабжение.

Однако, по словам пресс-секретаря компании Elering Эло Эллермаа, никаких специальных мер для защиты подводных кабелей от злонамеренных действий не предпринимается. Она добавляет, что трубопровод изготовлен из прочной стали и покрыт бетоном, что означает, что он устойчив к внешним воздействиям, и что даже если якорь крупного судна случайно заденет трубу, она не лопнет.

„Но взрывное устройство достаточной силы повредить трубопровод все-таки может“, - говорит она.

Оставить комментарий Читать комментарии (30)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии