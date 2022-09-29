Проходящие по дну моря кабели, снабжающие Эстонию энергией, тоже под угрозой? Elering: целенаправленная атака может повредить трубопровод

Однако, по словам пресс-секретаря компании Elering Эло Эллермаа, никаких специальных мер для защиты подводных кабелей от злонамеренных действий не предпринимается. Она добавляет, что трубопровод изготовлен из прочной стали и покрыт бетоном, что означает, что он устойчив к внешним воздействиям, и что даже если якорь крупного судна случайно заденет трубу, она не лопнет.