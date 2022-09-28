МВД вызывает на встречу митрополита Евгения. От православной церкви ждут антивоенных заявлений

Вице-канцлер по вопросам внутренней безопасности, правопорядка и миграционной политики Райво Кюйту в комментарии RusDelfi сообщил, что глава Эстонской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Евгений на встрече сегодня не присутствовал. Приглашение прийти на встречу 28 сентября он получил, но, к сожалению, в данный момент он не находится в Эстонии.

Вместо митрополита на встречу пришли его представители, архиепископ Сергий и протоиерей Ювеналий. „На встрече с ними мы выразили явное желание встретиться с митрополитом Евгением, как только он прибудет в Эстонию“, - сообщил Кюйт.

„На сегодняшней встрече мы напомнили представителям церкви о ценностях и правовой базе Эстонии, - рассказал вице-канцлер. - Мы дали понять, что последнее выступление патриарха Кирилла можно рассматривать как явный акт влияния и оправдания агрессии Российской Федерации в Украине“.

По его словам, в Эстонии такое влияние не является допустимым, и церковь должна обеспечить то, чтобы прихожане на службе такому влиянию не подвергались. Кроме того, взгляды церкви и главы церкви не должны быть истолкованы, как подобное влияние. Если влияние все же будет оказано, последуют санкции в соответствии с характером деяния и мотивами виновного.

„На встрече с митрополитом Евгением мы хотели бы услышать позицию Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата как организации и ее руководителя по поводу заявлений, сделанных Патриархом Кириллом в воскресенье, 25 сентября“, - сообщили в Министерстве внутрених дел.

На встрече с представителями церкви также подчеркнули необходимость того, чтобы Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата разъяснила и публично сообщила в Эстонии свою точку зрения на выступления патриарха Кирилла.