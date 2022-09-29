Сейчас вакансий и предложений намного больше, чем людей, которые хотят работать(65)
После летнего затишья рынок труда ожил: появилось много предложений, кандидаты задумались о поиске или смене работы и охотно откликаются на вакансии. RusDelfi поговорил с экспертом о том, что происходит на эстонском рынке труда, диктует ли свои условия работодатель, почему вакансий много, но закрывать их не спешат. А также почему украинские беженцы неохотно отзываются на предложения рекрутеров.
По мнению Ирен Томски, основателя агентства по найму персонала CV Partner и сооснователя центра обучения 1Koolitus MTÜ, из-за кризиса и ситуации в целом сейчас и работодателей, и соискателей волнует вопрос трудоустройства и безработицы. „Я как рекрутер могу сказать, что все в панике. А паники как таковой нет“, — отмечает Ирен и в подтверждение приводит статистику. На конец августа этого года сейчас в Эстонии 7,3% безработных, это примерно 47 тысяч человек. „Хотя процент ниже, — отмечает карьерный консультант Ирен. — В данной статистке находятся 5,5 тысяч людей с международной защитой. Поэтому можно считать, что уровень безработицы ниже, в районе 6,5%“.