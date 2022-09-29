Сейчас вакансий и предложений намного больше, чем людей, которые хотят работать

По мнению Ирен Томски, основателя агентства по найму персонала CV Partner и сооснователя центра обучения 1Koolitus MTÜ, из-за кризиса и ситуации в целом сейчас и работодателей, и соискателей волнует вопрос трудоустройства и безработицы. „Я как рекрутер могу сказать, что все в панике. А паники как таковой нет“, — отмечает Ирен и в подтверждение приводит статистику. На конец августа этого года сейчас в Эстонии 7,3% безработных, это примерно 47 тысяч человек. „Хотя процент ниже, — отмечает карьерный консультант Ирен. — В данной статистке находятся 5,5 тысяч людей с международной защитой. Поэтому можно считать, что уровень безработицы ниже, в районе 6,5%“.

По словам рекрутера, „вербовать“ сотрудников удобно в дни карьеры, которые устраивает Касса по безработице. „На таких мероприятиях всегда очень много потенциальных работников. Для Макдональдса мы собрали достаточно много резюме, но когда стали обзванивать кандидатов, что около 80 процентов просто отказались“. Ирен отмечает, что вместе с командой проанализировала все факты и сделала вывод, что те, кто состоит на учете в Кассе по безработице, обязаны ходить на такие мероприятия, чтобы отметиться, но совсем не обязаны откликаться на вакансии. „В итоге, нужна ли им работа, это большой вопрос, — считает рекрутер и отмечает, что ситуация на рынке сейчас складывается так, что обслуживающего персонала катастрофически не хватает. — Многие фирмы сегодня принимают иногородних, даже без знания эстонского. Предприятия пошли на то, чтобы любым способом найти работников. Но, тем не менее, людей по-прежнему не хватает. И если раньше производственную часть мы могли покрыть мужчинами из Украины и из других стран, то сегодня в Эстонии таких осталось очень мало“.