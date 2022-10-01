Новости Эстонии
01.10.2022, 15:35

Эстония занимает одно из первых мест в базе данных ООН по продажам оружия в Россию

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ЧТО-ТО СТРАННОЕ: Ээрик Хельдна подозревает, что ООН получила часть данных от России, которой верить не стоит.
ЧТО-ТО СТРАННОЕ: Ээрик Хельдна подозревает, что ООН получила часть данных от России, которой верить не стоит.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

По данным базы данных ООН Comtrade, Эстония поставила в Россию оружия на сумму 2,9 миллиона долларов в прошлом году и на два миллиона долларов в этом году. Только пять стран продали россиянам больше оружия, чем мы. Об этом пишет Eesti Ekspress.

Хотя с финансовой точки зрения это не так уж и много, такие суммы вызывают ряд вопросов. Во-первых, Россия находится под эмбарго на поставки оружия со стороны Европейского союза с 2014 года, с момента оккупации Россией Крыма. Во-вторых, такая сделка требует специального одобрения Комиссии по стратегической торговле при Министерстве иностранных дел.

Министерство иностранных дел не сообщило „Экспрессу“, какие компании получили разрешение комиссии, но заявило, что с 2014 года России не было выдано ни одной лицензии на перевозку военных грузов.

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