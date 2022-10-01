Эстония занимает одно из первых мест в базе данных ООН по продажам оружия в Россию

По данным базы данных ООН Comtrade, Эстония поставила в Россию оружия на сумму 2,9 миллиона долларов в прошлом году и на два миллиона долларов в этом году. Только пять стран продали россиянам больше оружия, чем мы. Об этом пишет Eesti Ekspress.