01.10.2022, 15:35
Эстония занимает одно из первых мест в базе данных ООН по продажам оружия в Россию(21)
ФОТО: | Ekspress Meedia
По данным базы данных ООН Comtrade, Эстония поставила в Россию оружия на сумму 2,9 миллиона долларов в прошлом году и на два миллиона долларов в этом году. Только пять стран продали россиянам больше оружия, чем мы. Об этом пишет Eesti Ekspress.
Хотя с финансовой точки зрения это не так уж и много, такие суммы вызывают ряд вопросов. Во-первых, Россия находится под эмбарго на поставки оружия со стороны Европейского союза с 2014 года, с момента оккупации Россией Крыма. Во-вторых, такая сделка требует специального одобрения Комиссии по стратегической торговле при Министерстве иностранных дел.