28.09.2022, 20:22
ФОТО | Среда на Tallinn Open: Канепи совершила камбэк и уверенно обыграла Остапенко. Контавейт выбыла из соревнований в парном разряде(4)
На теннисном турнире WTA 250 в Таллинне основной турнир продолжился в среду, а также первые матчи второго круга. Матч первого раунда между Кайей Канепи (WTA, 32-е место) и Еленой Остапенко (WTA, 19-е место) выиграла Канепи со счетом 4:6, 6:4, 6:0 после почти двухчасовой борьбы.
Матч между Канепи и Остапенко запланирован как четвёртый по счету матч на главном корте и начнется не раньше 18:00. Третий поединок – парный, где Анетт Контавейт (WTA 4-е место) и новозеландка Эрин Рутлифф (WTA 1071) встретятся с американо-немецкой парой Лаурой Зигемунд и Николь Мелихар. Эта встреча начнется не раньше 16:00.