Причиной взрывов на газопроводах „Северного потока“ назвали диверсию

Причиной взрывов на обоих газопроводах „Северный поток“, по мнению властей Дании и Польши, стали предумышленные действия и саботаж, заявили премьер-министры двух стран. Об этом сообщает агентство dpa во вторник, 27 сентября.

„Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная - это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии“, - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что власти „пока не располагают информацией о том, кто может стоять за всем этим“. Ранее сообщалось, что власти страны проводят расследование и „некоторые данные указывают на возможность саботажа“.

Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен подтвердил информацию геологов о том, что на газопроводах произошли взрывы, подчеркнув, что трубы находятся глубоко на дне и сделаны из стали и бетона, а размер утечек указывает на то, что это не может быть авария, например, из-за якоря корабля.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде написала в соцсети, что „утечка газа на „Северном потоке“ и „Северном потоке - 2“ в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией“.

„Мы пока не знаем подробностей того, что произошло, но ясно видим, что был акт саботажа“, - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Der Spiegel: ЦРУ предупреждало Берлин о возможной атаке на газопроводы

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) еще летом предупредило правительство Германии о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

В случайную аварию не верит и оператор Nord Stream 2 AG, пишет dpa. В компании отметили, что газопроводы на дне Балтийского моря проложены таким образом, что вероятность одновременного повреждения нескольких ниток, например, в результате аварии судна, крайне мала.