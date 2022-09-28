Теннис
28.09.2022, 12:16

ФОТО | За кулисами турнира WTA. Что предлагается зрителям Tallinn Open?

 
Tallinn Open главная арена
Tallinn Open главная арена
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Основной турнир WTA 250 Tallinn Open в спортивном центре „Forus“ в самом разгаре. Теннисный корт уже успели оценить как чемпионы Большого шлема, так и другие известные теннисистки, но все то, что осталось за кадром телекамер, мало кто знает. Мы лично побывали на турнире и осмотрели зал для зрителей.

Чтобы добраться до центра „Forus“, стоит отдать предпочтение общественному транспорту, велосипеду или электросамокату. Подробную информации о том, как удобнее всего добираться на общественном транспорте, можно найти тут.

Если вам все же хочется ехать на машине, то обратите внимание, что количество парковочных мест ограничено, и они расположены дальше от места проведения турнира. Информацию о платной парковке можно найти здесь.

Вход на турнир находится под навесом и располагается недалеко от Тонди Сельвера. На входе зрителей встречают контролеры и охранники.

Вход на турнир
По туннелю, обогреваемому радиаторами, люди проходят в сторону зрительного зала.

Билеты можно купить тут, цена билетов варьируется от 39 евро до 189 евро.

Дальше вы попадаете в зрительскую зону, за которой следит охранник. Именно тут находятся места для развлечений, магазин, зона отдыха и точка быстрого питания.

Tallinn Open

В зрительской зоне установлен стенд кампании „Мяч не мусор“, сайт компании находится тут. Любой желающий может положить использованный теннисный мяч в контейнер и для него будет найдена новая жизнь.

кампания „Мяч не мусор“
Контейнер для использованных мячей

В центре находится небольшая зона для отдыха, где также стоит велотренажер.

Помимо отдыха можно заниматься и спортом

В зрительской зоне находится мини теннисный корт, где любой желающий может отточить свои навыки.

мини теннисный корт

Так же там находится магазин, где продаются различные вещи с символикой турнира. Например, кружка стоит 14,95, а черная кепка - 15,95. Большой мягкий теннисный мяч - 25 евро, а маленький -15,95.

магазин, где продаются различные вещи с символикой турнира
Мячи для автографов
Кепки, кружки,бутылки

В зрительской зоне можно приобрести unikum porsche 911 targa, отдав за него 165 000 евро.

unikum porsche 911 targa 165 000 евро

Проголодались? Каждый сможет найти, что-то для себя в точке общепита.

Меню
Под трибуной. В конце коридора снова стоял охранник.
Полные трибуны

Все самое интересное конечно же происходит на корте, например во время игры Анетт Контавейт против китаянки Ван Сиюй, трибуны были полностью заполнены. Зрители поддерживали Анетт аплодисментами и выкрикивали „Анетт, Анетт“. Сама Анетт после игры призналась, что зрители придавали ей дополнительную энергию.

В нынешнее тяжелое время людям очень не хватает таких приятных и положительных эмоций и, надеемся, таких моментов будет больше.

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