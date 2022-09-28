ФОТО | За кулисами турнира WTA. Что предлагается зрителям Tallinn Open?

Чтобы добраться до центра „Forus“, стоит отдать предпочтение общественному транспорту, велосипеду или электросамокату. Подробную информации о том, как удобнее всего добираться на общественном транспорте, можно найти тут.

Если вам все же хочется ехать на машине, то обратите внимание, что количество парковочных мест ограничено, и они расположены дальше от места проведения турнира. Информацию о платной парковке можно найти здесь.

Вход на турнир находится под навесом и располагается недалеко от Тонди Сельвера. На входе зрителей встречают контролеры и охранники.

Билеты можно купить тут, цена билетов варьируется от 39 евро до 189 евро.

Дальше вы попадаете в зрительскую зону, за которой следит охранник. Именно тут находятся места для развлечений, магазин, зона отдыха и точка быстрого питания.

В зрительской зоне установлен стенд кампании „Мяч не мусор“, сайт компании находится тут. Любой желающий может положить использованный теннисный мяч в контейнер и для него будет найдена новая жизнь.

В центре находится небольшая зона для отдыха, где также стоит велотренажер.

В зрительской зоне находится мини теннисный корт, где любой желающий может отточить свои навыки.

Так же там находится магазин, где продаются различные вещи с символикой турнира. Например, кружка стоит 14,95, а черная кепка - 15,95. Большой мягкий теннисный мяч - 25 евро, а маленький -15,95.

В зрительской зоне можно приобрести unikum porsche 911 targa, отдав за него 165 000 евро.

Проголодались? Каждый сможет найти, что-то для себя в точке общепита.

Все самое интересное конечно же происходит на корте, например во время игры Анетт Контавейт против китаянки Ван Сиюй, трибуны были полностью заполнены. Зрители поддерживали Анетт аплодисментами и выкрикивали „Анетт, Анетт“. Сама Анетт после игры призналась, что зрители придавали ей дополнительную энергию.

В нынешнее тяжелое время людям очень не хватает таких приятных и положительных эмоций и, надеемся, таких моментов будет больше.