Активная часть учений „Шип-2022“ подошла к концу
Шестой день учений „Шип-2022“ (Okas 2022) завершился учебными боями в Ремнику, в которых померились силами бойцы Северо-Восточного округа территориальной обороны и Скаутского батальона. Одновременно с этим резервисты батальона ПВО отстрелялись из модернизированных зенитных орудий ЗУ-23-2.
В ходе учебных боев Кайтселийт оборонял от атак Скаутского батальона заранее подготовленные в ходе сборов укрепленные позиции. „Наши подразделения состоят как из добровольцев-дружинников, так и резервистов. Они не в первый раз действуют вместе. И в этот раз мы оттачивали навыки, чтобы стать еще лучше“, – сказал начальник оперативного отдела Вируской дружины Кайтселийта майор Меэлис Кютт. Он считает, что его бойцы хорошо справились с поставленными задачами.
„Резервисты восстановили свои навыки в течении пары дней – за этим было приятно наблюдать. Уже на первых стрельбах было видно, что они помнят свое дело“, – отметил начальник штаба Скаутского батальона майор Владимир Колотыгин.
Учебные бои и стрельбы батальона ПВО стали кульминацией активной фазы сборов „Шип-2022“.
Мобилизационные учения Okas 2022 («Шип-2022“) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов.
Непосредственная опасность Эстонии отсутствует. Сборы были запланированы заранее, они нацелены на подготовку. Учения завершатся 28 сентября, большая часть занятий проходит на северо-востоке страны.