Активная часть учений „Шип-2022“ подошла к концу

В ходе учебных боев Кайтселийт оборонял от атак Скаутского батальона заранее подготовленные в ходе сборов укрепленные позиции. „Наши подразделения состоят как из добровольцев-дружинников, так и резервистов. Они не в первый раз действуют вместе. И в этот раз мы оттачивали навыки, чтобы стать еще лучше“, – сказал начальник оперативного отдела Вируской дружины Кайтселийта майор Меэлис Кютт. Он считает, что его бойцы хорошо справились с поставленными задачами.