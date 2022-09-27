Прокуратура не видит в истории с Кейт Пентус-Розиманнус признаков преступления

Сообщение о возможном преступлении прокуратура получила пару недель назад, оно состояло буквально из одного предложения. Правоохранители проанализировали и то, что было опубликовано на эту тему.

Заявитель высказал подозрение, что министр финансов Пентус-Розиманнус направляла процесс выборов кандидата в контрольную палату и тем самым совершила преступление. Хотя правительству кандидатуру Пентус-Розиманнус представил замещавший ее министр сельской жизни Урмас Круузе, недовольные ходом дела считают, что по существу Пентус-Розиманнус выдвинула себя сама.

По закону чиновник не может участвовать в принятии решения, касающегося его самого. Этого Пентус-Розиманнус и не делала, так как не участвовала в процессе выдвижения кандидатуры.

Прокуратура не нашла и в связанных с этой историей публикациях того, что Пентус-Розиманнус как-то влияла бы на решение о своем выдвижении.

В то же время прокуратура подчеркивает, что в случае поступления информации в пользу подозрения о совершении преступления, уголовное дело может быть возбуждено.