Экономика
27.09.2022, 19:00

ФОТО | Хорошая новость для водителей! Цены на бензин и дизель упали

 (15)
Kütuse hind 27.09.2022
Kütuse hind 27.09.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Во вторник автомобильные заправки снизили цены как на бензин, так и на дизельное топливо.

15 сентября литр 95-го бензина стоил 1,899 евро. Сегодня его цена снизилась до 1,799 евро за литр. Цена на бензин с октановым числом 98 также упала:15 сентября его цена составляла 1,879 евро за литр, сегодня - 1,849 евро.

Цена дизельного топлива также снижена. Вместо прежних 1,849 евро за литр теперь нужно платить 1,799 евро.

Kütuse hind 27.09.2022
Kütuse hind 27.09.2022
Kütuse hind 27.09.2022
Kütuse hind 27.09.2022

Оставить комментарий Читать комментарии (15)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии