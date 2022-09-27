27.09.2022, 19:00
ФОТО | Хорошая новость для водителей! Цены на бензин и дизель упали(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник автомобильные заправки снизили цены как на бензин, так и на дизельное топливо.
15 сентября литр 95-го бензина стоил 1,899 евро. Сегодня его цена снизилась до 1,799 евро за литр. Цена на бензин с октановым числом 98 также упала:15 сентября его цена составляла 1,879 евро за литр, сегодня - 1,849 евро.
Цена дизельного топлива также снижена. Вместо прежних 1,849 евро за литр теперь нужно платить 1,799 евро.