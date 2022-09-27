Автобус с маленьким ребенком уехал, а водитель оставил отца на остановке

26 сентября в 12:25 отец и двое маленьких детей начали заходить в автобус № 68 в Таллинне возле театра „Эстония“. Сначала отец помог зайти старшей четырехлетней дочери через средние двери. Затем он схватил коляску, чтобы зайти в автобус с другим ребенком, но водитель автобуса закрыл двери перед его носом и уехал. Мужчина начал стучать в дверь автобуса, но водитель двери не открыл и поехал в сторону Ласнамяэ.