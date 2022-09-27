Новости Эстонии
27.09.2022, 20:55

Автобус с маленьким ребенком уехал, а водитель оставил отца на остановке

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ФОТО: Madis Veltman | Ekspress Meedia

Отец двоих маленьких детей пережил ужасные минуты, когда таллиннский городской автобус с его четырехлетним ребенком отъехал от остановки, оставив отца с коляской и еще с одним ребенком на остановке, пишет Eesti Ekspress.

26 сентября в 12:25 отец и двое маленьких детей начали заходить в автобус № 68 в Таллинне возле театра „Эстония“. Сначала отец помог зайти старшей четырехлетней дочери через средние двери. Затем он схватил коляску, чтобы зайти в автобус с другим ребенком, но водитель автобуса закрыл двери перед его носом и уехал. Мужчина начал стучать в дверь автобуса, но водитель двери не открыл и поехал в сторону Ласнамяэ.

Отец, увидев, что ребенок уехал один, схватил коляску и побежал за автобусом до следующей остановки.

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