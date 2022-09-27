Министерство ищет способ сэкономить: в Эстонии дома перетапливают. Кому холодно, могут надеть свитер(43)
Министерство финансов в сотрудничестве со специалистами Таллиннского технического университета (TalTech) выпустило рекомендации, как можно сократить потребление энергии в государственных учреждениях, сообщает Ärileht.
Во вторник Минфин представил меры, с помощью которых планируется сократить потребление энергии в государственных учреждениях. Речь идет не о конкретных требованиях, а о рекомендациях, которым может каждое ведомство следовать в разумных пределах. „Важно подать пример и искать возможности для экономии“, - сказал Каур Каяк, вице-канцлер Минфина.
Рекомендуется в государственных зданиях использовать по возможности следующие пять мер:
- верхний предел при отоплении зимой снизить до 19-21 градуса, а при снижении температуры воздуха в помещениях нижним пределом могло бы быть 25 градусов. В странах Запада, например, в Германии говорят о 19 градусах, но дома, уровень влажности и системы отопления имеют свои особенности. Не меняется температура в зданиях, где ее показатели предусмотрены законом. Если здание не используется, то температуру можно снизить до 14 градусов.
- после коронакризиса заполняемость зданий не составляет 100%, к примеру в т.н. суперминистерстве (на фото) средний процент составляет 60. В неиспользуемых помещениях рекомендуется снизить температуру до минимума и по возможности часть здания законсервировать, чтобы использование освещения, отопления и вентиляции свести к минимуму.
- по возможности прекратить поступление горячей воды для бытовых нужд, для производство которой используется электричество. Во внерабочее время рекомендуется отключать систему циркуляции горячей воды.
- рекомендуется выключать декоративную подсветку зданий и монументов в период с 23-07, уменьшить освещение парковок. Меры экономии не охватывают освещение, связанное с безопасностью и аварийное освещение.
- домоуправам рекомендуется проверить технические системы зданий и заняться оптимизацией энергопотребле6ния (с научной и практической помощью TalTech).
В дополнение правительство выделят 2 млн евро из своего целевого резерва на поиск срочных возможностей для энергосбережения в государственных зданиях. Предполагается, что эксперт осмотрит здание и определит возможности для экономии энергетических расходов. По словам Каяка, будут также начаты ряд крупных энергосберегающих проектов, которые могли бы дать самый быстрый эффект.
Как сказал директор института строительства и архитектуры TalTech Ярек Курнитски, университетские исследования показывают, что в Эстонии присутствует „болезнь сильного переотопления зданий“, и на самом деле температуры во внутренних помещениях не должны быть такими высокими, как это установлено в принятых ранее инструкциях. Работа в слишком перетопленных помещениях может неблагоприятно сказаться на здоровье работников.
„В период энергетического кризиса мы можем надеть пиджак или свитер, и снизить комнатную температуру так, чтобы оставаться в зоне комфорта, и каждый градус здесь важен“, - считает Курнитский и добавляет, что если установить в нерабочие дни в здании температуру в 14 градусов и отключить вентиляцию, то в случае с крупным зданием будет очень большая экономия.
По его мнению, при использовании рекомендуемых мер в отношении домов старой постройки можно добиться впечатляющей экономии.