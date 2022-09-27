Министерство ищет способ сэкономить: в Эстонии дома перетапливают. Кому холодно, могут надеть свитер

Во вторник Минфин представил меры, с помощью которых планируется сократить потребление энергии в государственных учреждениях. Речь идет не о конкретных требованиях, а о рекомендациях, которым может каждое ведомство следовать в разумных пределах. „Важно подать пример и искать возможности для экономии“, - сказал Каур Каяк, вице-канцлер Минфина.

Рекомендуется в государственных зданиях использовать по возможности следующие пять мер:

- верхний предел при отоплении зимой снизить до 19-21 градуса, а при снижении температуры воздуха в помещениях нижним пределом могло бы быть 25 градусов. В странах Запада, например, в Германии говорят о 19 градусах, но дома, уровень влажности и системы отопления имеют свои особенности. Не меняется температура в зданиях, где ее показатели предусмотрены законом. Если здание не используется, то температуру можно снизить до 14 градусов.

- после коронакризиса заполняемость зданий не составляет 100%, к примеру в т.н. суперминистерстве (на фото) средний процент составляет 60. В неиспользуемых помещениях рекомендуется снизить температуру до минимума и по возможности часть здания законсервировать, чтобы использование освещения, отопления и вентиляции свести к минимуму.

- по возможности прекратить поступление горячей воды для бытовых нужд, для производство которой используется электричество. Во внерабочее время рекомендуется отключать систему циркуляции горячей воды.

- рекомендуется выключать декоративную подсветку зданий и монументов в период с 23-07, уменьшить освещение парковок. Меры экономии не охватывают освещение, связанное с безопасностью и аварийное освещение.

- домоуправам рекомендуется проверить технические системы зданий и заняться оптимизацией энергопотребле6ния (с научной и практической помощью TalTech).