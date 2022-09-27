Каллас: мы могли бы пойти навстречу гражданам РФ, желающим получить эстонское гражданство

„Есть люди, которые хотят быть с нами, сдали экзамены, выучили язык, и единственным препятствием является то, что Россия не дает им отказаться от своего гражданства, - сказала Кая Каллас в интервью. - Мне кажется, нам нужно искать решения, как мы могли бы считать их отказавшимися от российского гражданства. Я не могу представить вам сейчас решение, но хочу сказать, что понимаю эту проблему.