Новости Эстонии
27.09.2022, 15:50

Каллас: мы могли бы пойти навстречу гражданам РФ, желающим получить эстонское гражданство

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverents
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В интервью программе „Подробности“ на Радио 4 Кая Каллас заявила, что Эстония могла бы пойти навстречу тем гражданам РФ, которые давно живут здесь и хотели бы получить эстонское гражданство, но им крайне сложно сделать это из-за бюрократических препон.

„Есть люди, которые хотят быть с нами, сдали экзамены, выучили язык, и единственным препятствием является то, что Россия не дает им отказаться от своего гражданства, - сказала Кая Каллас в интервью. - Мне кажется, нам нужно искать решения, как мы могли бы считать их отказавшимися от российского гражданства. Я не могу представить вам сейчас решение, но хочу сказать, что понимаю эту проблему.

Мы должны создать возможность отказа от российского гражданства для тех, кто хочет быть с нами, кто считает Эстонию своим домом, учит эстонский язык и знает нашу конституцию. Чтобы при сдаче экзамена на эстонское гражданство они не оставались с двойным гражданством, но имели возможность отказаться от гражданства России, чтобы они могли предоставить нам доказательство, что они это сделают, чтобы мы не отвергали этих людей“.

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