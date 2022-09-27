Эстония и Германия проведут совместные учения „Baltic Tiger - 22“(8)
В период с 1 по 27 октября в Эстонии пройдут комбинированные учения эстонских и немецких вооруженных сил, в них также будут задействованы ВВС и ВМС. В ходе маневров отработают защиту важных объектов инфраструктуры.
„Нас великолепно встретили. Мы с интересом ожидаем возможности обмена опытом, изучению тактики и процедур по защите морских и авиационных баз. Эти учения – сигнал нашим союзникам и друзьям в Эстонии: в случае необходимости эстонские вооруженные силы будут быстро усилены“, – сказал командир немецкого контингента подполковник Андре Кнаппе.
Учения затронут Таллинн и авиабазу Эмари. В общей сложности в маневрах примет участие около 400 военнослужащих: часть авиаполка ВВС Германии „Фрисланд“ (Friesland), немецкие морские пехотинцы, водолазы обеих стран, дивизион береговой обороны Сил обороны и авиабаза Эмари.