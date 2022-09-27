Приостановленные государством платежи во II пенсионную ступень будут компенсированы в 2023 году

„Платежи государства во II ступень были приостановлены в 2020-2021 годах. Если первоначально планировалось их компенсировать к концу 2024 года, то теперь мы решили выплатить всё в полном объеме в течение 2023 года. Таким образом, деньги поступят во II ступень быстрее и их можно будет быстрее инвестировать“, - сказала глава Минфина Кейт Пентус-Розиманнус.

Приостановленные платежи в размере 4% будут компенсированы людям 1961-го года рождения и моложе, которые продолжали выплачивать во II ступень в данный период 2% от своей зарплаты и еще не вышли из II ступени - всего таких около 340 000 человек.

Людям будут также выплачены компенсационные суммы за то, что эти не выплаченные государством деньги не работали в пенсионных фондах. Окончательный размер компенсационных сумм выяснится в начале января 2023 года, когда будет известна средняя продуктивность пенсионных фондов в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года. Если средняя продуктивность будет положительная, то суммы компенсаций будут соответственно увеличены.

Компенсационные суммы будут переведены людям во II ступень в январе 2023. Если ежемесячные выплаты человека поступают в пенсионный фонд, то ему будут выделят дополнительные паи в этом фонде. Если выплаты из второй пенсионной ступени поступают на пенсионный инвестиционный счет, то компенсационная сумма будет переведена туда. Тем, кому в январе 2023 года уже была выплачена вся сумма из второй ступени, будет сделана дополнительная выплата.

Люди, получающие доход, облагаемый средним социальным налогом, недополучили из-за приостановки взносов государства во вторую пенсионную ступень примерно 780 евро, к которым добавится продуктивность.

Вышеуказанные компенсации будут сделаны из государственного бюджета, по предварительным прогнозам на это потребуется 275,4 млн евро.

Если в этом году пенсионные фонды были в основном в минусе, то с июля 2020 года большинство из них находились в плюсе.