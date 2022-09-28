Правительство направит в Рийгикогу пять законопроектов, которые увеличат пособия или сократят расходы

В ходе заседания правительство одобрило пять проектов, касающихся госбюджета

Дом Стенбока

1. Законопроект о внесении изменений в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию.

С внесением поправок в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию ставки акцизов на электроэнергию и некоторые виды топлива были первоначально снижены на двухлетний период с 1 мая 2020 года. Тарифы были снижены, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, на потребителей топлива. В конце 2021 года был принят закон, предусматривающий постепенное, в течение четырех лет, восстановление акцизов на топливо и электроэнергию до докризисного уровня с 1 мая 2023 года.

Изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе привела к резкому росту цен на энергоносители. В сложившейся ситуации важно, чтобы государство поддерживало как домохозяйства, так и бизнес-потребителей. Таким образом, отсрочка повышения акциза, которое должно было произойти с 1 мая 2023 года до 2026 года, отодвигается на один год. Теперь достижение докризисного уровня ставок акциза намечено на 2027 год.

Кроме того, до 30 апреля 2024 года сельскохозяйственный сектор и сланцевые шахты могут использовать дизельное топливо специального назначения по уровню минимальной ставки Евросоюза, которая составляет 21 евро за 1000 литров. С 1 мая 2024 года ставка акциза на дизельное топливо специального назначения для аграрного сектора вырастет до 107 евро за 1000 литров, а сланцевые шахты смогут использовать только дизельное топливо, облагаемое по стандартной ставке.

2. Законопроект о внесении изменений в Закон о подоходном налоге

Согласно законопроекту, необлагаемый налогом доход будет увеличен до 654 евро в месяц. Кроме того, проект расширяет возможности осуществления необлагаемых подоходным налогом пожертвований и подарков юридическими лицами-резидентами для сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, оказания и организации адресной гуманитарной помощи.

Согласно законопроекту, необлагаемый налогом доход физического лица будет увеличен с 6 000 евро до 7 848 евро в год, то есть с 500 евро до 654 евро в месяц. Изменение не касается получателей пенсий по старости, к которым с 1 января следующего года будет применяться необлагаемый налогом доход в размере средней пенсии по старости и чьи доходы не подлежат регрессивному необлагаемому налогу. Согласно летнему прогнозу 2022 года, средняя пенсия по старости в 2023 году составит 704 евро.

От изменения минимальной ставки необлагаемого налогом дохода выиграют около 368 тысяч человек, или 56 процентов людей трудоспособного возраста. Люди, которые зарабатывают 654-1200 евро в месяц, выиграют больше всего, то есть почти 370 евро в год.

Негативное влияние изменения на государственный бюджет составляет 82 миллиона евро в 2023 году, 80 миллионов евро в 2024 году, 77 миллионов евро в 2025 году и 74 миллиона евро в 2026 году.

Еще одной целью законопроекта является расширение возможности безналоговых пожертвований и подарков юридических лиц для поддержки Украины, а также для оказания и организации гуманитарной помощи.

В настоящее время от подоходного налога до 31 декабря освобождены: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo; Украинский центр культуры; Фонд содействия государственной обороне, Эстонский Красный Крест, Союз спасателей и Rotary Club Tallinn Vanalinn. В связи с продолжением широкомасштабных военных действий в Украине срок необлагаемых подоходным налогом пожертвований будет продлен.

3. Законопроект о внесении изменений в Закон о накопительной пенсии

Проект ускоряет компенсацию 4% накопленных пенсионных выплат, не произведенных в период приостановки выплат с 1 июля 2020 г. по 31 августа 2021 г. Вместо изначально запланированных двух лет компенсация выплат будет осуществляться через год — в январе 2023 года.

Компенсационные суммы рассчитываются по фактическим взносам, но их окончательная сумма будет раскрыта в начале января 2023 года, когда станет известна средняя доходность обязательных пенсионных фондов за период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года. Если средний доход положительный, то на него увеличиваются суммы, выплачиваемые тем, кто копит на пенсию. По прогнозу, в 2023 году на компенсации будет потрачено около 276 млн евро, из которых 248 млн евро — основная часть, а 28 млн евро — проценты. В случае процентов прогноз основывается на средней исторической доходности ступени II, которая составляет 4,2% в год и составляет кумулятивную доходность за рассматриваемый период в 11%.

Компенсационные суммы будут выделены в январе 2023 года, а людям будут выданы дополнительные паи пенсионных фондов. Если ежемесячные взносы поступают на пенсионный инвестиционный счет, компенсируемая сумма также перечисляется на этот счет.

4. Законопроект о внесении изменений в Закон о лицах, репрессированных оккупационным режимом, и о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении (усиление поддержки репрессированных и ликвидаторов последствий ядерной катастрофы)

Цель состоит в том, чтобы увеличить пособие, выплачиваемое репрессированным и приравненным к репрессированным лицам, а также лицам, насильно отправленным из Эстонии для ликвидации последствий чернобыльской ядерной катастрофы, с 230 евро до 292 евро в календарный год.

Текущее пособие в размере 230 евро действует с 2018 года. Учитывая изменение потребительских цен и рост прожиточного минимума, надбавка должна быть увеличена. По оценкам, в 2023 году поддержку получат чуть менее 8000 человек.

5. Законопроект о дополнении Закона о безопасности мореплавания

В течение следующего года (с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года) ставка сборов за пользование водными путями, указанная в Законе о безопасности мореплавания, будет снижена на 25 процентов для поддержки международных морских перевозок грузов и пассажиров.

Снижение платы распространяется на все суда, независимо от типа судна и флага, под которым оно плывет.

Цель законопроекта – продолжать поддерживать международные морские перевозки через эстонские порты и, по возможности, мотивировать грузоотправителей направлять свои грузопотоки через эстонские порты.