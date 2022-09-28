Ищете зубного по доступной цене? Воспитанник стартап-инкубатора Технополя меняет привычный формат общения врача и пациента
Иван Осотов – молодой IT специалист, цель которого использовать инфотехнологии на благо человека. Иван - участник программы инкубации Технополя, которая проходит при поддержке Государственного центра вспомогательных услуг (RTK), и некоторое время назад Технополь знакомил с его идеей: сделать доступной стоматологическую помощь для пациентов и облегчить общение с клиниками.
За это время, по признанию Ивана, их стартап, благодаря наставничеству одного из ключевых менторов Технополя - Льву Долгачеву, претерпел значительные изменения. В данный момент уже существует сайт и приложение для андроида и айфона, которое можно смело скачивать - для пациентов оно совершенно бесплатно, а найти зубного врача, который устроит именно тебя по стоимости и времени визита - вопрос нескольких минут.
Приложение работает, вскоре оно обрастет новым функционалом
„Основной процесс, к которому мы стремились, налажен: т.е. пациент делает запрос ценового предложения, доктор видит запрос и может ответить, расписав предварительный план лечения и указав приблизительную стоимость лечения.
В данный момент стартап ищет возможности для инвестиций, инвестор, по словам Ивана Осотова, предпочтительнее тот, который разбирается в медицинской сфере.
Сам Иван рассказывает, что идея создания стартапа родилась во время пандемии, когда молодому человеку понадобилась помощь дантиста.
„И я не мог ни к кому записаться, телефоны регистратуры либо не отвечали, либо не было подходящего времени для приема. Тогда пришла идея мобильного приложения, которое бы могло принести пользу как пациенту, так и врачу, облегчив процесс записи на прием, обмена медицинских документов и оплаты лечения, по своей пользовательской структуре напоминающую Bolt, где все понятно, доступно и прозрачно“.
„И я не мог ни к кому записаться, телефоны регистратуры либо не отвечали, либо не было подходящего времени для приема“
Вы, как пользователь, скачиваете приложение Dento, проходите регистрацию, если необходимо загрузить какие-либо документы, снимки, направления – вы загружаете. Более того, есть возможность сделать снимок через приложение (например, если у пациента флюс). Далее, вы описываете проблему, с которой хотите попасть на прием к дантисту, указываете срочность проблемы, а также город, в который готовы приехать в случае, если предложение доктора из этого города вам понравится. Город можно выбрать не только в своей стране, но и в любой другой, по мере подключения к системе докторов. И отправляете запрос врачу. Врачи получают ваш запрос, изучают и предлагают время для приема, приложив описание процесса лечения вместе с ценовым предложением.
Даже оплата лечения осуществляется через приложение Dento. После того, как пациенту приходят ответы от врачей, и он акцептирует одно из предложений, далее идет этап оплаты. Если сумма лечения слишком высокая, то пациент может отправить запрос на рассрочку и платить частями. Деньги будут находиться на нашей платформе до тех пор, пока пациент не получит лечение и не подтвердит, что услуга была оказана – только тогда деньги уйдут врачу. Таким образом врач уверен, что его работа будет оплачена, а пациент – что он получит качественное лечение.
Иван уверен, что польза и для врача, и пациента, значительна. „Для врача в первую очередь использование нашего приложение сэкономит время и деньги, так как перед визитом пациента доктор уже будет в курсе с какой проблемой придет пациент, какие процедуры надо будет делать, все данные будут в приложении. Более того, доктор будет уверен, что его работа будет оплачена. Если вдруг пациент не будет доволен процедурой, то наша служба поддержки решит вопрос наилучшим и самым доброжелательным образом для двух сторон. Этим мы снимаем с доктора огромный груз проблем“.
Несмотря на то, что у многих пациентов есть уже свои дантисты, к которым они ходят годами и которым они уже доверяют, иногда полезно иметь возможность воспользоваться именно Dento.
„Случаи бывают разные, - говорит Иван - Бывают случаи, когда люди уезжают в отпуск, и там воспаляется зуб. И они не знают, куда идти и где искать помощь. Наше приложение сейчас выходит на Европу, где уже есть специалисты, готовые с нами работать. Поэтому, наш пользователь получит помощь в любом случае. Либо, врач может находиться в отпуске, а случай может быть экстренным, поэтому опять же, есть смысл воспользоваться именно нашим приложением“.
Медицинский туризм
Иван говорит о том, что медицинский туризм - явление довольно распространенное. И что поскольку это эстонский стартап, сейчас он развивают именно эстонский рынок.
„Люди приезжают в Таллинн. Возможно, просто познакомиться с городом. Но тут может случиться, что нужна помощь дантиста. Вместо того чтобы метаться, дабы разобраться в ценах и уровне медицинской помощи, ты открываешь приложение Dento, выбираешь город, описываешь проблему, прикрепляешь файл (если вдруг у тебя есть снимок), и все доктора, которые отметили себя в этом городе, получают от тебя запрос. Отмечают, говорят, сколько стоит, когда есть время для приема. И ты спокойно видишь цены, видишь доктора и можешь выбирать“
Важно подчеркнуть, что никаких личных данных пациента доктору не предоставляется, вся инициатива - именно в руках пациента, это его выбор. Его задача выбрать, что подходит именно ему, и затем уже самому связаться с интересующим его доктором.
Иван говорит, что участие в программе инкубации Технополя перевернуло его мир. „Ту идею, с которой я пришел, мы с помощью ментора сильно переделали, и родился вот такой жизнеспособный продукт. Помощь ментора в данном случае сыграла ключевое значение и дала огромный толчок вперед к открывшимся возможностям“, - говорит он, имея в виду одного из самых крутых наставников, человека, чувствующего себя в мире стартап-индустрии как рыба в воде, ангел-инвестора Льве Долгачева.
Сейчас Иван с командой разрабатывают опциональную часть приложения: возможность рассрочки, страховка, трансфер, отели и т.д. По его словам, основная монетизация будет идти за счет на реферальной программы в сотрудничестве с другими сервисами вокруг истории с лечением зубов. „Людям же надо как-то приехать, где-то остановиться, где-то питаться и так далее. Хотим сделать эдакий full packet, с учетом всех возможных пожеланий клиента“, - обещает Иван.
Что касается эстонского пользователя, то для него все гораздо проще - несколько нажатий на кнопки в приложении - и перед тобой картина оказания услуг по стоматологической помощи с ценами (что сейчас немаловажно) и возможностями лечения.