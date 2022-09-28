Ищете зубного по доступной цене? Воспитанник стартап-инкубатора Технополя меняет привычный формат общения врача и пациента

Вы, как пользователь, скачиваете приложение Dento, проходите регистрацию, если необходимо загрузить какие-либо документы, снимки, направления – вы загружаете. Более того, есть возможность сделать снимок через приложение (например, если у пациента флюс). Далее, вы описываете проблему, с которой хотите попасть на прием к дантисту, указываете срочность проблемы, а также город, в который готовы приехать в случае, если предложение доктора из этого города вам понравится. Город можно выбрать не только в своей стране, но и в любой другой, по мере подключения к системе докторов. И отправляете запрос врачу. Врачи получают ваш запрос, изучают и предлагают время для приема, приложив описание процесса лечения вместе с ценовым предложением.

„И я не мог ни к кому записаться, телефоны регистратуры либо не отвечали, либо не было подходящего времени для приема“

„И я не мог ни к кому записаться, телефоны регистратуры либо не отвечали, либо не было подходящего времени для приема. Тогда пришла идея мобильного приложения, которое бы могло принести пользу как пациенту, так и врачу, облегчив процесс записи на прием, обмена медицинских документов и оплаты лечения, по своей пользовательской структуре напоминающую Bolt, где все понятно, доступно и прозрачно“.

За это время, по признанию Ивана, их стартап , благодаря наставничеству одного из ключевых менторов Технополя - Льву Долгачеву, претерпел значительные изменения. В данный момент уже существует сайт и приложение для андроида и айфона, которое можно смело скачивать - для пациентов оно совершенно бесплатно, а найти зубного врача, который устроит именно тебя по стоимости и времени визита - вопрос нескольких минут.

Даже оплата лечения осуществляется через приложение Dento. После того, как пациенту приходят ответы от врачей, и он акцептирует одно из предложений, далее идет этап оплаты. Если сумма лечения слишком высокая, то пациент может отправить запрос на рассрочку и платить частями. Деньги будут находиться на нашей платформе до тех пор, пока пациент не получит лечение и не подтвердит, что услуга была оказана – только тогда деньги уйдут врачу. Таким образом врач уверен, что его работа будет оплачена, а пациент – что он получит качественное лечение.

Иван уверен, что польза и для врача, и пациента, значительна. „Для врача в первую очередь использование нашего приложение сэкономит время и деньги, так как перед визитом пациента доктор уже будет в курсе с какой проблемой придет пациент, какие процедуры надо будет делать, все данные будут в приложении. Более того, доктор будет уверен, что его работа будет оплачена. Если вдруг пациент не будет доволен процедурой, то наша служба поддержки решит вопрос наилучшим и самым доброжелательным образом для двух сторон. Этим мы снимаем с доктора огромный груз проблем“.

Несмотря на то, что у многих пациентов есть уже свои дантисты, к которым они ходят годами и которым они уже доверяют, иногда полезно иметь возможность воспользоваться именно Dento.

„Случаи бывают разные, - говорит Иван - Бывают случаи, когда люди уезжают в отпуск, и там воспаляется зуб. И они не знают, куда идти и где искать помощь. Наше приложение сейчас выходит на Европу, где уже есть специалисты, готовые с нами работать. Поэтому, наш пользователь получит помощь в любом случае. Либо, врач может находиться в отпуске, а случай может быть экстренным, поэтому опять же, есть смысл воспользоваться именно нашим приложением“.

Медицинский туризм

Иван говорит о том, что медицинский туризм - явление довольно распространенное. И что поскольку это эстонский стартап, сейчас он развивают именно эстонский рынок.