Утверждено: не облагаемый налогом минимум вырастет с 500 евро до 654

Министр пояснила, что это одна из мер, призванных помочь людям в сложные времена. В результате изменений человек, зарабатывающий до 1200 евро ежемесячно, за год будет получать на 370 евро больше.

Также с начала следующего года средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога, как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

За основу расчета не облагаемого налогом дохода берутся расходы за календарный год. Люди, получающие в год до 14 400 евро, смогут вычесть из облагаемого подоходным налогом дохода не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 7848 евро.

В результате изменений около 368 000 человек ежегодно будут получать в общей сложности на 100 млн евро больше.