Новости Эстонии
29.09.2022, 09:00

Покупка паспорта вакцинации для себя и ребенка обошлась почти в 5000 евро

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СТРОГО НАКАЗУЕМО: покупка паспорта вакцинации привела к обвинению родителя во взяточничестве
СТРОГО НАКАЗУЕМО: покупка паспорта вакцинации привела к обвинению родителя во взяточничестве
ФОТО: Anni Õnneleid | Ekspress Meedia

Суд принял решение о прекращении уголовного дела о взяточничестве, поскольку требование о паспортах вакцинации больше не действует, но обвиняемый все еще должен заплатить в государственную казну штраф в сумме заработной платы за 75 дней - пишет Eesti Ekspress.

В октябре прошлого года, когда в кафе, кинотеатры, спа-центры и на мероприятия могли ходить только посетители с паспортом вакцинации, родитель пытался получить паспорт для себя и своего малыша, избежав вакцинации.

Для этого он использовал простую уловку: подкупил вакцинирующего медика. Информация и 400 евро прошли через посредников.

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