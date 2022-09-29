29.09.2022, 09:00
Покупка паспорта вакцинации для себя и ребенка обошлась почти в 5000 евро(10)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Суд принял решение о прекращении уголовного дела о взяточничестве, поскольку требование о паспортах вакцинации больше не действует, но обвиняемый все еще должен заплатить в государственную казну штраф в сумме заработной платы за 75 дней - пишет Eesti Ekspress.
В октябре прошлого года, когда в кафе, кинотеатры, спа-центры и на мероприятия могли ходить только посетители с паспортом вакцинации, родитель пытался получить паспорт для себя и своего малыша, избежав вакцинации.