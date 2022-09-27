Новости Эстонии
27.09.2022, 12:51

ФОТО | „Я до сих пор не знаю, что означает эта буква Z“. Перед судом предстал провокатор, обвиняемый в демонстрации символов государства-агрессора

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Сегодня перед Харьюским уездным судом предстал Марек Чадромцев – мужчина из Маарду, который разъезжал на мотороллере, покрытом опознавательными знаками советских времен и буквой Z, и в одежде, прославляющим Российскую Федерацию.

Ему предъявлено обвинение в соответствии с разделом Пенитенциарного кодекса, который касается публичного показа символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления таким образом, который поддерживает или оправдывает эти действия.

Деяние наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом.

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