Погибший в результате падения с самоката мальчик не хотел вызывать скорую, боясь неприятностей

Уголовное производство было прекращено, поскольку, исходя из собранных доказательств, следует, что речь идет о трагическом несчастном случае.

Утром 24 июня этого года в центр тревоги поступило сообщение о том, что в частном доме в Ихасте в Тарту находится 13-летний мальчик, который не дышит. Под руководством центра тревоги друзья мальчика приступили к реанимационным мероприятиями. Прибывшие на место медики продолжили реанимировать ребенка, но, к сожалению, он уже был мертв. Полиция установила что накануне вечером взрослые отсутствовали, а мальчик находился дома с друзьями. Они вместе употребляли алкоголь. Около полуночи парень проводил свою подругу до дома, а на обратном пути упал с самоката. Он был без шлема и при падении сильно ударился головой.

По словам прокурора Лыунаской прокуратуры Ингмара Лааса, в рамках уголовного производства были допрошены друзья мальчика и его родители.

„К сожалению, мальчик не отнесся к падению с электросамоката достаточно серьезно, поскольку внешне травмы не казались существенными. Друзья парня хоть и предложили вызвать скорую помощь, тот не хотел неприятностей и не посчитал это необходимым. К сожалению, был проигнорирован и тот факт, что мальчик плохо себя чувствовал и у него началась рвота. Это важные признаки, которые могут указывать на серьезную травму головы. Предположительно, чувство недомогания и рвоты молодые люди связали с алкоголем, на употребление которого указывало несколько вещественных доказательств. Экспертиза, проведенная в ходе уголовного производства, установила, что причиной смерти стала именно тяжелая черепно-мозговая травма“, — сказал Лаас.