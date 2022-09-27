Погибший в результате падения с самоката мальчик не хотел вызывать скорую, боясь неприятностей
С разрешения прокуратуры полиция закрыла уголовное дело, в рамках которого расследовались обстоятельства аварии с электросамокатом, произошедшей в Тарту в ночь на 24 июня и закончившейся смертью 13-летнего мальчика.
Уголовное производство было прекращено, поскольку, исходя из собранных доказательств, следует, что речь идет о трагическом несчастном случае.
Утром 24 июня этого года в центр тревоги поступило сообщение о том, что в частном доме в Ихасте в Тарту находится 13-летний мальчик, который не дышит. Под руководством центра тревоги друзья мальчика приступили к реанимационным мероприятиями. Прибывшие на место медики продолжили реанимировать ребенка, но, к сожалению, он уже был мертв. Полиция установила что накануне вечером взрослые отсутствовали, а мальчик находился дома с друзьями. Они вместе употребляли алкоголь. Около полуночи парень проводил свою подругу до дома, а на обратном пути упал с самоката. Он был без шлема и при падении сильно ударился головой.
По словам прокурора Лыунаской прокуратуры Ингмара Лааса, в рамках уголовного производства были допрошены друзья мальчика и его родители.
„К сожалению, мальчик не отнесся к падению с электросамоката достаточно серьезно, поскольку внешне травмы не казались существенными. Друзья парня хоть и предложили вызвать скорую помощь, тот не хотел неприятностей и не посчитал это необходимым. К сожалению, был проигнорирован и тот факт, что мальчик плохо себя чувствовал и у него началась рвота. Это важные признаки, которые могут указывать на серьезную травму головы. Предположительно, чувство недомогания и рвоты молодые люди связали с алкоголем, на употребление которого указывало несколько вещественных доказательств. Экспертиза, проведенная в ходе уголовного производства, установила, что причиной смерти стала именно тяжелая черепно-мозговая травма“, — сказал Лаас.
„Хотя дома у мальчика и имелся шлем для езды на электросамокате, в момент аварии он был без него. Ношение шлема чрезвычайно важно, поскольку так мы обеспечиваем собственную безопасность и подаем пример другим. Детям особенно нужно постоянно напоминать о необходимости носить шлем. Также следует убедиться, что они действительно его носят. Будем надеяться, что в обществе укрепиться понимание того, что так же, как автомобили и ремни безопасности являются неотъемлемой частью друг друга, так неотъемлемой частью друг друга являются и самокаты и шлемы“, - добавил прокурор.
Исходя из оценки обстоятельства и улик в совокупности, нет никаких оснований обвинять кого-либо в совершении преступления. Прекращение уголовного дела еще не вступило в силу.
Ребенку алкоголь продал курьер
Полиция возбудила дело о проступке в отношении курьера Bolt Food, в результате действий которого алкоголь попал в руки к несовершеннолетним. В ходе расследования было установлено, что курьер доставил заказанные напитки по указанному адресу, а при передаче товара ребенку не попросил у него документа, при помощи которого можно было установить, что покупатель является несовершеннолетним. В ходе производства о проступке мужчине назначили наказание в виде денежного штрафа.
Полиция связалась с поставщиками курьерской услуги и обратила внимание на необходимость проверять документы при продаже алкоголя. Отношение к веществам, вызывающим привыкание, также во многом продиктовано тем, что ребенок видит дома, поэтому взрослые должны подавать пример своим отношением и поступками.
Bolt Food прекратила сотрудничество с курьером
Пресс-секретарь Bolt Карин Кейс заверила, что компания максимально негативно относится к продаже алкоголя несовершеннолетним. Если такое происходит, Bolt немедленно прекращает сотрудничество с курьером. „Таким же образом мы прекратили сотрудничество с курьером, связанным с данным делом“, — добавила она.
„С технической точки зрения у нас в приложении предусмотрен механизм контроля: если покупатель хочет заказать алкоголь, он должен подтвердить свой возраст в приложении в процессе оформления заказа, а также то, что он в состоянии подтвердить свой возраст при получении товара. Прибыв к заказчику, курьер обязан проверить документ, удостоверяющий личность заказчика. Для этого в приложении имеется соответствующее напоминание. Если клиент не в состоянии подтвердить свой возраст, курьер не должен передавать ему алкоголь“, — пояснила Касе.
По ее словам, перед тем, как присоединиться к платформе Bolt, курьеры проходят обучение, в ходе которого подробно разъясняются аспекты, связанные с продажей алкоголя. „В частности, мы подчеркиваем, как важно и необходимо проверять удостоверение личности, а также то, что в случае нарушения этого правила человек теряет право продолжать работу на платформе Bolt. Трудно сказать, почему данный курьер решил проигнорировать это правило“, - сказала представитель фирмы.