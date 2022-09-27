Государство начало снос красноармейских памятников: на этой неделе будет демонтировано восемь

Действующая при Государственной канцелярии рабочая группа по оценке памятников рекомендовала убрать все упомянутые объекты из публичного пространства.

Подлежащие сносу монументы или исторические знаки находятся на территориях, принадлежащих AS Eesti Raudtee, Департаменту транспорта, RMK и Земельному департаменту в волости Йыхви, городах Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. Перенос памятников будет осуществлен самими учреждениями.

В списке рабочей группы в ожидании оценки находится еще десять расположенных на государственных землях памятников.