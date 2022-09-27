27.09.2022, 11:50
Государство начало снос красноармейских памятников: на этой неделе будет демонтировано восемь
ФОТО: | Delfi Meedia
На этой неделе будут демонтированы восемь памятников с символикой оккупационной власти, расположенных на государственной земле.
Действующая при Государственной канцелярии рабочая группа по оценке памятников рекомендовала убрать все упомянутые объекты из публичного пространства.
Подлежащие сносу монументы или исторические знаки находятся на территориях, принадлежащих AS Eesti Raudtee, Департаменту транспорта, RMK и Земельному департаменту в волости Йыхви, городах Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве. Перенос памятников будет осуществлен самими учреждениями.
В списке рабочей группы в ожидании оценки находится еще десять расположенных на государственных землях памятников.