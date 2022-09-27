СХЕМЫ | В октябре в Таллинне начнется реконструкция улиц Йыэ и Пронкси. И будет продолжаться почти год

„Работы начнутся на отрезке улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Рауа, этот участок будет закрыт для движения с 10 октября, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Мы надеемся, что основная часть работ на улицах Йыэ и Пронкси завершится к лету, а последние штрихи будут сделаны к осени“.

В понедельник, 3 октября, начнется подготовка к первому этапу работ на отрезке улицы Пронкси от Нарвского шоссе до улицы Рауа (за исключением перекрестков), а неделей позже, 10 октября, этот участок будет закрыт для движения. Поскольку на этом участке предстоит заменить большое количество подземных коммуникаций, строительные работы будут вестись по всей ширине проезжей части. Тротуары останутся открытыми, во время проведения работ местные жители будут иметь возможность подъехать к своим домам. В зависимости от характера работ доступ может быть на короткое время ограничен, подрядчик будет оперативно информировать об этом местных жителей.

Владимир Свет подчеркнул, что в планах полностью реорганизовать пространство обеих улиц. Работы будут включать реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо-, и водоснабжения, а также канализации. Уличное пространство будет оснащено современным освещением. Благодаря реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. Кроме того, на обеих улицах станет больше зеленых насаждений - будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.

„Если до сих пор улица Пронкси была главным образом в распоряжении автомобилистов, то в ходе реконструкции мы обеспечим одинаково безопасные и комфортные условия для всех участников движения, уделяя особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов. На улице станет больше озеленения и появятся уголки для отдыха. Новая организация дорожного движения позволит сделать его более спокойным и безопасным“, - добавил Свет.