Битва за СПГ-терминал: стройка идет полным ходом, но все может быть напрасно(12)
Еще совсем недавно на строительстве причала к СПГ-терминалу в Палдиски работы стояли целую неделю, поскольку ветреная погода не позволяла использовать на море плавучий кран. Но в конце прошлой недели вышло солнце, и поднимающая 100 тонн плавучая махина уже сновала туда-сюда под управлением опытного морского волка пишет dv.ee.
Палдиский терминал СПГ состоит из трех частей – порта, трубы Elering к Balticconnector (газопроводу, соединяющему Финляндию и Эстонию) и судна. Alexela и Infortar отвечают также за строительство портовых сооружений. Elering построит также газовую технологию.
В строительстве после начала войны бывали проблемы и с ценами, и с доступностью материалов. Хотя до сих пор строительство шло по графику, погода может преподнести сюрпризы, и часть работ может встать.
По-прежнему неизвестно, будет ли судно СПГ приходить сюда или в Финляндию. „Если мы не победим в соревновании или не окончим работы в срок, я буду зол на себя и всю команду, – сказал Раудла. – Но, если выиграем, а судно все равно будет ходить в Финляндию, мне было бы грустно, да“.