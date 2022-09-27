Битва за СПГ-терминал: стройка идет полным ходом, но все может быть напрасно

Палдиский терминал СПГ состоит из трех частей – порта, трубы Elering к Balticconnector (газопроводу, соединяющему Финляндию и Эстонию) и судна. Alexela и Infortar отвечают также за строительство портовых сооружений. Elering построит также газовую технологию.

В строительстве после начала войны бывали проблемы и с ценами, и с доступностью материалов. Хотя до сих пор строительство шло по графику, погода может преподнести сюрпризы, и часть работ может встать.

По-прежнему неизвестно, будет ли судно СПГ приходить сюда или в Финляндию. „Если мы не победим в соревновании или не окончим работы в срок, я буду зол на себя и всю команду, – сказал Раудла. – Но, если выиграем, а судно все равно будет ходить в Финляндию, мне было бы грустно, да“.