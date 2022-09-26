Экономика
26.09.2022, 22:15

Падение цен на мировом рынке дошло до Эстонии: Eesti Gaas значительно снизит цены на газ

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
ФОТО: Shutterstock

Компания Eesti Gaas снизит цены на газ в своем гибком пакете на 1,25 евро за кубометр.

Руководитель по коммуникациям Eesti Gaas Керсти Тумм сообщила изданию Ärileht, что в связи со снижением в сентябре рыночной стоимости газа компания может порадовать потребителей хорошей новостью.

Если ранее сообщалось, что цена на газ в гибком пакете на октябрь для домашних потребителей составит 4,1 евро/кубометр, то теперь она снижается в октябре и ноябре до 2,85 евро/кубометр (вместе с НСО).

По всей вероятности новые цены установят и другие поставщики газа.

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