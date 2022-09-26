Падение цен на мировом рынке дошло до Эстонии: Eesti Gaas значительно снизит цены на газ

Руководитель по коммуникациям Eesti Gaas Керсти Тумм сообщила изданию Ärileht , что в связи со снижением в сентябре рыночной стоимости газа компания может порадовать потребителей хорошей новостью.

Если ранее сообщалось, что цена на газ в гибком пакете на октябрь для домашних потребителей составит 4,1 евро/кубометр, то теперь она снижается в октябре и ноябре до 2,85 евро/кубометр (вместе с НСО).