Новый закон усложнит получение второго высшего образования бесплатно

При планировании изменений исходили из того, что государство не должно оплачивать более одного обучения на каждой ступени высшего образования.

„Если срок действия полученных знаний и навыков истек или человеку требуется переподготовка для смены карьеры, то можно обновить знания посредством курсов повышения квалификации или обучения по программе микродипломного образования“, - говорится в пояснении. При этом возможность обучаться бесплатно останется у тех, у кого с предыдущей учебы прошло более десяти лет.

Поправка к закону также ограничивает право обучаться бесплатно по нескольким учебным программам одновременно.

Законопроект также изменяет принцип, согласно которому получение прикладного высшего образования и обучение на степень бакалавра являются разными видами обучения. То есть, если студент закончил бакалавриат, он не сможет сразу приступить к бесплатному обучению для получения прикладного высшего образования и наоборот. Одна из причин заключается в том, что прикладное высшее образование уже дает степень бакалавра.

Планируется, что Закон о высшем образовании вступит в силу 1 сентября 2023 года.