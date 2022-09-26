Прощание с академиком Ханоном Барабанером состоится 28 сентября в культурном центре „Сальме“

Известный ученый и активный общественный деятель Ханон Барабанер прожил долгую и насыщенную жизнь, в которой отразились многие трагические события прошлого и нынешнего веков, в том числе и блокада Ленинграда, и репрессии против близких. Люди, которые его знали, отмечают, что Ханона Барабанера отличали многогранность и душевное тепло, которым он без устали делился.

Барабанер родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) в еврейской семье. Получив инженерное образование в родном городе, в 1957 году он переехал в Эстонию, где работал на различных должностях. В 1968 году перешел на научную работу в Эстонскую академию наук. Основной сферой его деятельности была энергетика и ее влияние на экономику.

После восстановления независимости Эстонии стал уделять большое внимание преподавательской деятельности. Был основателем и ректором Международного колледжа экологии и технологии, ректором Силламяэского института экономики и управления и Института экономики и управления Ecomen.

Активно работал в Русском академическом обществе Эстонии и был признанным экспертом в области экономики, регулярно выступая со своими оценками в СМИ.

Ханон Барабанер был одним из основателей Евразийского экономического клуба ученых и активно участвовал в работе Международного экономического форума в Астане (Казахстан). На его счету более 200 научных публикаций.

Гражданская панихида состоится в среду, 28 сентября, в 13:00 в культурном центре „Сальме“.