„В страхе перед мобилизацией“. Пограничники задержали гражданина РФ, незаконно перешедшего границу

Пограничники установили, что переход границы имел место на SUP-доске (на сапборде) в час ночи. Стражи границы сразу же приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и поиску нарушителя. К операции были привлечены дополнительные патрули, патруль с собакой, приграничная территория была оцеплена.

В 4.30 38-летний мужчина был задержан вблизи места перехода границы, на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу.

Нарушитель был доставлен для процессуальных действий в Нарвский погранпункт, где на него был составлен протокол о нарушении, наложен штраф, после чего мужчина был выслан в Россию.

„В данном случае мы имеем дело с нарушением границы, которое было совершено в страхе перед объявленной мобилизацией“, - сообщил начальник службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Пургель.

По его словам, на данный момент роста миграционного давления на границе не наблюдается, но пограничники, естественно, к такому развитию ситуации готовы.