„В страхе перед мобилизацией“. Пограничники задержали гражданина РФ, незаконно перешедшего границу(6)
Рано утром в понедельник, 26 сентября, пограничники задержали в Нарва-Йыэсуу гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек эстонско-российскую границу в устье реки Нарвы. В 14 часов 38-летнего мужчину выслали обратно в Россию.
Пограничники установили, что переход границы имел место на SUP-доске (на сапборде) в час ночи. Стражи границы сразу же приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и поиску нарушителя. К операции были привлечены дополнительные патрули, патруль с собакой, приграничная территория была оцеплена.
В 4.30 38-летний мужчина был задержан вблизи места перехода границы, на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу.
Нарушитель был доставлен для процессуальных действий в Нарвский погранпункт, где на него был составлен протокол о нарушении, наложен штраф, после чего мужчина был выслан в Россию.
„В данном случае мы имеем дело с нарушением границы, которое было совершено в страхе перед объявленной мобилизацией“, - сообщил начальник службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Пургель.
По его словам, на данный момент роста миграционного давления на границе не наблюдается, но пограничники, естественно, к такому развитию ситуации готовы.