ЧП и криминал
26.09.2022, 19:17

„В страхе перед мобилизацией“. Пограничники задержали гражданина РФ, незаконно перешедшего границу

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Пограничная река Нарва
Пограничная река Нарва
ФОТО: Arvi Kriis | Ekspress Meedia

Рано утром в понедельник, 26 сентября, пограничники задержали в Нарва-Йыэсуу гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек эстонско-российскую границу в устье реки Нарвы. В 14 часов 38-летнего мужчину выслали обратно в Россию.

Пограничники установили, что переход границы имел место на SUP-доске (на сапборде) в час ночи. Стражи границы сразу же приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и поиску нарушителя. К операции были привлечены дополнительные патрули, патруль с собакой, приграничная территория была оцеплена.

В 4.30 38-летний мужчина был задержан вблизи места перехода границы, на одной из автобусных остановок в Нарва-Йыэсуу.

Нарушитель был доставлен для процессуальных действий в Нарвский погранпункт, где на него был составлен протокол о нарушении, наложен штраф, после чего мужчина был выслан в Россию.

„В данном случае мы имеем дело с нарушением границы, которое было совершено в страхе перед объявленной мобилизацией“, - сообщил начальник службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Пургель.

По его словам, на данный момент роста миграционного давления на границе не наблюдается, но пограничники, естественно, к такому развитию ситуации готовы.

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