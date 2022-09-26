Не опоздайте! До конца недели еще можно представить идеи для проектов народного бюджета

„Благодаря народному бюджету и активному участию жителей в Ласнамяэ был отремонтирован тоннель Мустакиви и уже скоро в парках Паэ и Тондилоо будут установлены стационарные туалеты. Я уверена, что и в этом году благодаря народному бюджету в столичном бюджете появится ещё одно важное для жителей начинание. Я призываю всех участвовать и подавать свои идеи“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Начиная с 12 сентября все жители Таллинна могут подавать свои идеи для народного бюджета на сайте www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve , в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы. Идеи можно подавать до 2 октября на эстонском, русском или английском языке.

Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Отобранные идеи будут представлены общественности и открыты для обсуждения, далее они поступят на народное голосование. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе.

В следующем году в рамках народного бюджета в каждом районе города будет реализован один проект, который был предложен жителями района и получил наибольшее количество голосов на народном голосовании.

Планируемый объем народного бюджета в 2023 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета на 2023 год. В период с 21 ноября по 4 декабря пройдет народное голосование, в ходе которого горожане смогут поддержать понравившиеся им проекты.