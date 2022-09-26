Госсуд: страховая компания не может уменьшить компенсацию из-за пособия по инвалидности

Дело, обсуждавшееся в суде, касалось женщины, которая потеряла трудоспособность в результате дорожно-транспортного происшествия в 2002 году, поэтому страховая компания транспортного средства, вызвавшего аварию, должна выплачивать ей компенсацию. Поскольку из-за несчастного случая женщина стала инвалидом, то Департамент социального страхования назначил ей пособие по тяжести недуга в размере 41 евро в месяц.

В 2020 году страховая компания обратилась в департамент, чтобы выяснить, выплачиваются ли женщине государственные пенсии или социальные пособия и в каком размере, и департамент отправил запрошенную информацию фирме. После этого страховая фирма уменьшила компенсацию, выплачиваемую женщине, на размер пособия по инвалидности.

Женщина подала на действия Департамента социального страхования жалобу в административный суд, посчитав, что последний не должен был передавать ее данные страховой компании и тем самым наносить ей ущерб. Административный и окружной суды отклонили жалобу, поскольку, по их мнению, передача данных была необходимой и оправданной.

В опубликованном сегодня решении коллегия государственного суда по административным делам установила, что департамент не должен был раскрывать страховой компании данные о пособиях по инвалидности. Общий регламент ЕС по защите данных разрешает обработку персональных данных только в случае необходимости. Однако в данном случае компания не нуждалась в данных о пособиях по инвалидности для выполнения своих обязательств.

А именно, страховая компания не должна была уменьшать выплачиваемую ею компенсацию по нетрудоспособности из-за того, что женщина получает 41 евро от государства, потому что цели у этих пособий разные. Если компенсация от страховой фирмы предназначена для замены дохода лица, утратившего трудоспособность, то пособие по инвалидности предоставляется для частичного покрытия дополнительных расходов, вызванных недугом.

Тем не менее, госсуд отклонил требование заявителя о возмещении ущерба, поскольку департамент не причинил женщине никакого ущерба. Однако у заявителя есть право потребовать возврата денег, вычтенных из пособия по нетрудоспособности, у страховой компании.