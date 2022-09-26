26.09.2022, 12:50
В Валга загорелся перевозивший свиней грузовик: 17 животных погибло
ФОТО: | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE
Вчера в волости Валга загорелся грузовой автомобиль, перевозивший свиней.
В воскресенье в 06:24 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вяльякюла в волости Валга загорелся грузовой автомобиль, в котором находится 120 свиней. Когда спасатели прибыли на место, часть животных уже выбралось из прицепа. Было установлено, что у прицепа загорелось колесо, после чего дым и жар распространились внутрь.
На ликвидацию возгорания ушло около получаса. К сожалению, 17 животных погибли.
Фирма, которая является владельцем свиней, вызвала другой автомобиль, на котором и увезли уцелевших животных.