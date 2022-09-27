Тревожные звоночки есть: руководитель благотворительного фонда о кризисе, психологическом здоровье и положении матерей-одиночек

Если же рассматривать первопричину происходящего – у нас просто нет культуры психологического здоровья. Люди часто пытаются внешними атрибутами компенсировать какие-то внутренние напряжение. И общая черта всех тех, кто ведет подобный образ жизни – это какое-либо недовольство своей жизнью . А финансовая часть вопроса - это всего лишь отражение. Большинство из них как будто чего-то ждут от внешнего мира, не понимая, что мир ничего им не должен. Находясь в такой позиции, очень сложно изменить свою жизнь, ведь только сам человек можем повлиять на то, каким будет его будущее. Бережно с поддержкой наша команда в этом помогает.

Например, возьмем семью, где девушка зарабатывает около 700 евро – допустим, она работает на полставки в магазине. Живет же она на большее - в кредит или занимает у кого-то. Я знаю девушек, которые даже делают пластические операции в кредит – увеличивают губы. Есть, разумеется, и другие мотивы, по которым берутся кредиты.

Да, ты вкладываешься, ты помогаешь, но человек остается на том же уровне развития. Если говорить о психическом здоровье, то эти вещи напрямую связаны. Если ты живешь не на те деньги, которые у тебя есть, то так или иначе в долгосрочной перспективе получается, что ты будешь в долгах.

Мне же хотелось вывести семьи на новый уровень. Чтобы они могли сами справляться с проблемами, стать независимыми от помощи организаций.

Мы открылись прошлым летом. Началось все с моей личной волонтерской деятельности – более пяти лет я помогала организациям, которые занимаются проектами помощи детям, малоимущим семьям. По одному из образований я психотерапевт, и в какой-то момент я вывела для себя некую закономерность, что волонтерская деятельность хоть и приносит результат, но краткосрочный.

Так, в „перечне услуг“ MamaAbi помощь жертвам насилия и абьюза, реабилитация женщин, потерявших супругов, доставка продуктов, одежды и других товаров малоимущим и многодетным и поиск выхода из других сложных ситуаций. Анна Оганесова с радостью рассказала нам о том, как устроена организация и кто может обратиться за помощью.

На сайте фонда сказано: „стабильность жизни — иллюзия. Шаткость положения обнаруживается тогда, когда меньше всего ждешь. MamaAbi помогает удержаться на ногах“. Иными словами, организация помогает пережить кризисные моменты людям, оставшимся без поддержки.

Часто очень к нам обращаются мамы с детьми после развода – многие даже не знают, как правильно оформить документы, как получить алименты. Со стороны может показаться, что это – элементарные вещи, но для них бывает сложно в одиночку справляться с трудностями. Понимание того, что „меня бросили, я теперь одна“ еще больше фрустрирует и человек глубже погружается, а свои проблемы, не решая их.

В целом, мы не сфокусировали внимание на том, чтобы принимать только мам-одиночек. У нас больше про то, что мы детям помогаем. Просто мамы часто остаются одни с детьми – у нас так принято обществом. Хотя у нас бывало, что и папы оставались с детьми. Мы им тоже помогаем и никак не исключаем. Был случай, когда мама погибла от ковида, и папа остался один. Мы в такой ситуации тоже стараемся помочь – няню найти, что-то еще. Наши помощники – это невероятные люди с большим сердцем. Наша волонтер полгода заменяла восьмимесячному малышу маму – теперь они практически не расстаются. Получается, в каком-то смысле мы даже создаем семьи. Грустно, с одной стороны, а с другой, нужно идти дальше, что-то строить.

А кто может обратиться к вам за помощью? Только мамы-одиночки?

В итоге, сейчас я - тот родитель который старается помочь близким и тем кто нуждается. Сегодня я очень понимаю этих детей, этих мам, которые тоже ни в чем не виноваты. И главная моя миссия сейчас – защитить эти семьи.

Я сама в детстве жила очень бедно – у меня был травмирующее положение. Будучи маленькой, я никогда не могла понять, почему ребенок должен страдать, почему взрослые не могут обеспечить - ребенку – минимальный уровень жизни. Мы жили в общежитии, комната была 12 метров. Часто бывало так, что не было денег вообще ни на что. Ощущение детской беспомощности и справедливый вопрос – при чем здесь я, ребенок? Потому я не понаслышке знаю, как страдают такие дети и в чем они нуждаются. В первую очередь в закрытие базовых потребностях, в любви, поддержке.

Но почему все-таки вы решились на такой серьезный шаг – создание целой организации? Может быть, что-то в вашей биографии к этому подтолкнуло?

Именно поэтому у меня возникла идея организовать некую группу людей, которые разделяют со мной эту идею. Вместе же мы можем оказать ту поддержку женщине, в которой она нуждается – на психологическом уровне в том числе. К счастью у нас много единомышленников.

С теми же, кто готов менять свою жизнь, мы проводим консультацию. Если у человека проблемы с деньгами, мы предлагаем консультацию по финансовой грамотности, стараемся найти какое-то решение. Был даже случай, когда у женщины была задолженность 12 тысяч и нам получилось ее списать. Если у нас есть возможность, мы можем даже дать маме какое-то образование. Например, недавно проходил коучинг и СММ. То есть, наши мамы начинают работать. Даже тем, кто развелся и вынужден сидеть дома с маленьким ребенком, мы предоставляем возможность хоть какого-то заработка.

Именно на этапе анкетирования такие люди зачастую отсекаются – как минимум, ее надо заполнить и подписать дигитально, а это уже какое-то действие. Большинство тех, кто хочет просто „нажиться“ - пропадают.

Да, мы помогаем тем, кто хочет что-то менять в себе. Если к нам обращаются с позиции „делайте что-нибудь за меня“ или „отомстите моему мужу“, то мы на такие провокации не ведемся. Зачем нам тратить время на людей, которые не хотят ничего менять? Мы не хотим быть использованными! Мы все-таки хотим помогать именно тем, кто по-настоящему в этой помощи нуждается. Но у нас такая репутация, что к нам такие люди не обращаются.

Женщина нам пишет или звонит, ее отправляют на анкетирование. Там она знакомится с условиями, которые мы просим выполнять. В анкете мы запрашиваем данные, так как хотим понимать, кто к нам обращается. Можем попросить подтверждение этих данных какими-то документами.

Как работает механизм помощи женщине? Допустим, она попадает в трудное положение, без денег и с ребенком, и ей рассказывают о вас. Она связывается с вами. Что дальше?

Хотя я больше придерживаюсь мнению, что если есть возможность спасти отношения где есть дети, то лучше это делать. В нашей команде есть коуч специализирующийся на семейных отношениях. Такая практика у нас тоже имеется.

И тут на помощь приходим мы. Часто человек находится в таком состоянии, что винит всех вокруг – иногда и нам достается. Но это – нормальная история. Бывают случаи, когда нам говорят „муж меня бросил с детьми, надо его судить! Надо отобрать детей, чтобы он их никогда не видел!“. Тогда мы объясняем, что мы – не инструмент мести. Мы не ищем правых и виноватых. Если человек находится в сложной ситуации, он сам ее создал так или иначе. Наша задача сказать: „ты в эту точку пришла сама, давай разучимся это делать и научимся по-другому“.

Но ведь есть еще и государство, его программы, пособия. Чем вы отличаетесь от государственных структур, которые тоже пытаются по-своему решить ту же самую проблему?

И это классно. Ради этого стоит это делать. То, что мы видим такие результаты - просто невероятно!

Да, безумно приятно получать обратную связь, когда говорят: „теперь и я вам начну помогать! И вообще, жизнь стала классной“. Такие люди потом приходят к нам с сильным желанием тоже кому-то помочь. Многие говорят: „как можно было вообще раньше так жить, мне теперь все стало понятно, какая я дура была! Теперь у меня по-другому все!

За эти три месяца мы создаем почву, план на будущее. После мы остаемся в режиме поддержки, но отстраняясь, как бы говоря женщине: „теперь давай сама“. И следующий год она пробует наладить свою жизнь сама. Некоторые потом возвращаются, но таких немного, и это говорит о том, что мы нашли тот подход, который работает – а пробовали мы много.

У нас есть статистика, за этот год у нас было 67 семей – это те, кто нас нашли, прошли анкетирование и получают помощь. Это достаточно большое количество. Вообще у нас есть правило – у нас „на сборе“ можно находиться три месяца раз в год. Это правило дает возможность получить за три месяца от нас все возможное, но при этом мы никого не содержим бесконечно.

Есть у нас и психологическая помощь – недавно была ситуация, когда мама потеряла ребенка. Это – очень тяжело, поэтому у нас есть и психиатр, и психотерапевт, которые в таких случаях помогают.

У нас есть мамочка, например, которая шьет пеленочки и таким образом что-то зарабатывает. То есть, мы хотим, чтобы наши подопечные становились, автономными и не зависели бы от нас. В дальнейшем же, если женщина будет самодостаточной, то она и партнера себе такого же самодостаточного найдет, не с целью, чтобы ее содержали, а чтобы это было действительно по любви.

Мы стараемся решить проблему конкретного человека комплексно, системно. У нас есть душевная поддержка. Плюс люди, как мы их любя называем, „мамаабивцы“, - это люди определенного характера, они имеют сострадание и эмпатию. В них, конечно, и есть весь секрет успеха Мамааби. Никто так не может нести добро, как человек с открытым сердцем.

На самом деле, государство у нас очень много делает. Я знаю, что сейчас есть даже программа по работе с абьюзами, например. Но дело в том, что количество нуждающихся больше, чем можно охватить. И государство на своем уровне, на котором оно может решить эту проблему – ее решает.

Мы достаточно преуспеваем в этой сфере, по сравнению даже с другими странами. У нас действительно есть хорошие программы.

Может быть, люди немного отдалены от государственной помощи в силу определенного психологического барьера. Она может казаться какой-то недосягаемой, есть страх, что откажут или, может быть, нагрубят. Может быть и языковой барьер. А у нас люди чувствуют себя „своими“, чувствуют, что они дома. Они видят, что здесь работают такие же люди, как и они.

А есть ли какая-то тенденция, кто к вам чаще обращается, русскоговорящие или эстоноговорящие?

У нас нет какой-то четкой тенденции. Но за все время работы мы не увидели ни одного русского паспорта. К нам все-таки обращаются граждане нашей страны.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы активнее переводить наши соцсети еще и на эстонский язык. Сейчас это мы это делаем не так часто, как хотелось бы, это просто дело времени.

Эстонцы к нам также обращаются и все переписки мы ведем в таком случае на эстонском, но хотелось бы сделать для них этот процесс еще более комфортным.

В Facebook можно встретить комментарии в духе: „государство так много тратит на беженцев, так помогает им. А про своих граждан, которые в тяжелом положении - забыло“. Вы не согласны с такой критикой?