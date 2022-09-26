26.09.2022, 21:31
ФОТО | Стартовал теннисный турнир Tallinn Open, Малыгиной пришлось признать поражение от олимпийской чемпионки(1)
Елена Малыгина (WTA 404) вышла сегодня на соревнования как единственная эстонка на теннисном турнире WTA в Таллинне, которая проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич 0:6, 2:6. Помимо швейцарки, в следующий раунд прошли, Каролина Мухова (WTA, 226-е место), Кэти Боултер (WTA, 148-е место), Линда Носкова (WTA, 105-е место), Марта Костюк (WTA, 56-е место), Барбора Крейчикова (WTA, 25-е место) и Виктория Голубич (WTA, 90-е место).