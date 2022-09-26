Теннис
26.09.2022, 21:31

ФОТО | Стартовал теннисный турнир Tallinn Open, Малыгиной пришлось признать поражение от олимпийской чемпионки

 (1)
Rasmus Hugo Vatter
reporter

Елена Малыгина (WTA 404) вышла сегодня на соревнования как единственная эстонка на теннисном турнире WTA в Таллинне, которая проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич 0:6, 2:6. Помимо швейцарки, в следующий раунд прошли, Каролина Мухова (WTA, 226-е место), Кэти Боултер (WTA, 148-е место), Линда Носкова (WTA, 105-е место), Марта Костюк (WTA, 56-е место), Барбора Крейчикова (WTA, 25-е место) и Виктория Голубич (WTA, 90-е место).

В первом раунде Малыгина встретится с золотой медалисткой Олимпийских игр в Токио Белиндой Бенчич (WTA, 14-е место. Этот матч запланирован как игра открытия вечерней сессии на главном корте и начнется не раньше 18:00.

Среди других матчей сегодняшнего дня, безусловно, стоит обратить внимание на игру между Барборой Крейчиковой (WTA, 25-е место) и Айлой Томлянович (WTA, 35-е место), которая начинается примерно в 15:00.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии