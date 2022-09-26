Дилемма украинских мам: сохранить украинский уровень образования или соблюсти закон, отправив ребенка в эстонскую школу(12)
Восьмилетняя Анжелика вместе со своей младшей сестрой Василисой играют на детской площадке между многоквартирными домами в Палдиски. Это короткое время, которое они могут урвать между занятиями в украинской школе, - пишет Eesti Päevaleht.
„Онлайн-занятия начинаются в восемь утра. Мы занимаемся с учителями до полудня, потом начинаются домашние задания“, — рассказывает мама девочек Ксения. И обучение интенсивное. Например, в пятницу проводится контрольная по математике. Трехлетняя Василиса тоже учится онлайн. Ее воспитательница в детском саду играет на фортепиано, девочка поет, изучает геометрические фигуры. „Даже в детском саду есть домашние задания!“ — описывает Ксения, которая организует все это с помощью мобильного телефона. В Эстонии у семьи нет компьютера.