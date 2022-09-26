Дилемма украинских мам: сохранить украинский уровень образования или соблюсти закон, отправив ребенка в эстонскую школу

„Онлайн-занятия начинаются в восемь утра. Мы занимаемся с учителями до полудня, потом начинаются домашние задания“, — рассказывает мама девочек Ксения. И обучение интенсивное. Например, в пятницу проводится контрольная по математике. Трехлетняя Василиса тоже учится онлайн. Ее воспитательница в детском саду играет на фортепиано, девочка поет, изучает геометрические фигуры. „Даже в детском саду есть домашние задания!“ — описывает Ксения, которая организует все это с помощью мобильного телефона. В Эстонии у семьи нет компьютера.

Пока их семья не получила ни цента социальной помощи от эстонского государства. Причина заключается в том, что в феврале, когда началась война, Ксения находилась по работе в Польше, а не в Украине, поэтому Эстония не предоставляет ей временную защиту. Они покинули свой дом в Запорожье в марте и сначала жили в Польше. В июле супруг Ксении принял предложение о работе в Палдиски, и семья переехала в Эстонию. Зарплата мужа является их единственным источником средств к существованию, но теперь сообщили, что работа, начатая в июле, закончилась, вопреки тому, что было обещано изначально, и они должны покинуть свою квартиру в Палдиски. Мужчина устроился на новую работу в Таллинне, семья ищет там квартиру. О каких планах или школе для ребенка может идти речь, когда их жизнь в бытовом смысле столь переменчива и неопределенна?