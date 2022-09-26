Сводка за сутки: в Вирумаа пострадала неизвестная женщина, на пешеходном переходе был сбит 11-летний велосипедист

Рано утром, около четырех часов, 40-летний мужчина за рулем Volvo S60 не справился с управлением на 17-м километре дороги Сями-Сонда-Кивиыли в волости Люганузе (Вирумаа) и съехал с дороги в кювет, причинив вред здоровью неустановленной женщины. Водителя транспортного средства доставили в Ида-Вирускую центральную больницу, а неизвестную женщину - в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:56 на 181-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга 29-летний мужчина за рулем Volkswagen Golf отвлекся и въехал сзади в Volkswagen, которым управлял 84-летний летний мужчина, притормозивший для поворота налево. Пассажирку пострадавшего автомобиля, 76-летнюю женщину, доставили на обследование в клинику Тартуского университета.

В 15:43 в Таллинне возле Леннуяама теэ произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, автомобиль Lexus RX400H с 42-летней женщиной за рулем, столкнулся с велосипедистом, 11-летним мальчиком, пересекавшим дорогу по регулируемому пешеходному переходу при проезде через светофор. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 19:01 в Таллинне на улице Смуули произошло ДТП, где, по предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем Toyota Yaris не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 28-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За прошедшие сутки задержаны 33 нетрезвых водителя автотранспортных средств. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.