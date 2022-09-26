Новости Эстонии
26.09.2022, 07:40

Петербургское шоссе в Таллинне ждет ремонт

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Veiko Vares | Ekspress Meedia

В следующем году в Таллинне начнется ремонт Петербури теэ, но на первом этапе в порядок будет приведен лишь небольшой отрезок со стороны Юлемисте, пишет RusERR.

„В следующем году начнутся работы по строительству Rail Baltic, и нужно было, чтобы наши инвестиции осуществлялись в одном ритме с Rail Baltic. Относительно остальной части Петербури теэ, от Вяйке-Паала до перекрестка Вяо поступил целый ряд замечаний и предложений от разных предприятий, расположенных там, которые поделились своими соображениями, как организовать подъезд. Мы решили приводить Петербури теэ в порядок поэтапно. Это позволяет лучше планировать бюджет“, – пояснил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, добавив, что реновация шоссе все же не будет происходить на отрезках в несколько сотен метров.

„По всей видимости, следующий отрезок будет существенно длиннее. Вероятно, это будет участок между Вяйке-Паала и Смуули. Дальше придется оценить, ремонтировать отрезок Смуули-Вяо за раз или разделить“, – продолжил Свет.

Предполагается, что строительные работы на первом отрезке продлятся до конца следующего года.

Пока неизвестно, во сколько обойдутся работы с учетом существенного повышения цен, но уже известно, что после реновации на обочинах Петербури теэ появятся велодорожки, а в некоторых местах будет ограничена скорость.

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