Анетт Контавейт: Tallinn Open – очень хорошо организованный турнир
Первой соперницей Анетт Контавейт станет 21-летняя китаянка Ван Сиюй, которая победила шестую ракетку мира Марию Саккари на Открытом чемпионате США в конце августа.
Крупнейшим медийным событием теннисного турнира категории WTA 250 Tallinn Open, несомненно, стала вчерашняя совместная тренировка Контавейт и Кайи Канепи. Тренер Контавейт по физической подготовке Тармо Тийтс и капитан эстонской команды Кубка Дэвиса Экке Тийдеманн наблюдали за часовой тренировкой двух лучших теннисисток Эстонии. С балкона за тренировкой наблюдала армия журналистов и фотографов, а также возлюбленный Анетт и капитан футбольного клуба „Левадия“ Брент Леписту.
После тренировки обе теннисистки дали интервью в пресс-центре турнира как настоящие профессионалы, готовые дать отдельный комментарий каждому изданию и телеканалу. Послы тенниса Эстонии прекрасно понимают, какова их роль на турнире. Можно смело сказать, что успех турнира во многом зависит от успеха Контавейт и Канепи. Билеты на финал почти распроданы, но продажи билетов на оставшиеся дни во многом обусловлены результатами Контавейт и Канепи. Есть надежда увидеть женский поединок в полуфинале, но для этого обеим нужно победить трех соперниц.
Анетт, до тебя постепенно начинает доходить, в чем суть турнира и что на самом деле происходит здесь, на домашнем корте?
Постепенно начинает формироваться ритм турнира. Конечно, забавно видеть этих теннисисток, которых я обычно вижу на турнирах, видеть в городе и в других местах, где я бы конечно их не встретила бы. Веселье уже началось. Возникает ощущение турнира.
Как прошла совместная тренировка с Канепи?
Хорошо. У нас с Канепи всегда тяжелые тренировки. Я всегда знала, что Канепи очень хорошая теннисистка.
Ваша первая соперница — Ван Сиюй из Китая (58-е место WTA). Сколько ее игр вы видели, и какой игры ожидаете?
Я мельком видела, как она играла с Марией Саккар на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке (выиграла в трех сетах во втором раунде). Она довольно молодая и является новичком турнира. Я еще не играла с ней. До вечера вторника еще есть время, я узнаю больше о ее игре.
Катриин Саар и Лииса Варул проиграли в квалификации в одиночном разряде в первом раунде, как и Ингрид Нил, американка с эстонскими корнями.
Вы тренируете парную игру отдельно? Вы участвуете в парном турнире с Эрин Рутлифф из Австралии.
Не тренирую. Я надеюсь, что мой партнер даст мне хороший совет. Она специализируется только на парном выступлении. На самом деле мы играем вместе с самого детства. Она моя очень хорошая подруга. Парное выступление — это бонус. Приятно иметь возможность играть дома. Это хороший опыт. Мне не часто приходилось делить корт с теми девушками, которые сосредотачиваются только на парном выступлении.
Чем отличается главная арена центра „Форус“ от тренировочных площадок и в чем ее особенности?
И главный корт, и первый корт получили новое покрытие. Корт для тренировок имеет покрытие, которому несколько лет. Новое покрытие немного замедляет игру. Я вообще быстро привыкаю к разным покрытиям. Больших различий нет.
Когда вы едете в новое место, где проводится турнир, как на этот раз многие теннисистки, что вам необходимо подготовить для турнира?
Приличный отель, хорошая еда, вещи, которыми мы постоянно пользуемся. Главное, чтобы базовые потребности удовлетворялись качественно. Определенно необходимо иметь какое-то место, где мы можем находиться перед играми.
Если говорить о вас, то пока вы довольны организацией турнира?
Я думаю, что это очень хорошо организованный турнир. Возможно, я не приезжала на турниры так рано, но на самом деле все трибуны были готовы за несколько дней до начала турнира, и, судя по тому, что я видела, все на очень хорошем уровне. Сам теннисный клуб очень красивый и качественный. На мой взгляд, это очень хорошо организованный турнир WTA 250.