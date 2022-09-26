Анетт Контавейт: Tallinn Open – очень хорошо организованный турнир

Крупнейшим медийным событием теннисного турнира категории WTA 250 Tallinn Open, несомненно, стала вчерашняя совместная тренировка Контавейт и Кайи Канепи. Тренер Контавейт по физической подготовке Тармо Тийтс и капитан эстонской команды Кубка Дэвиса Экке Тийдеманн наблюдали за часовой тренировкой двух лучших теннисисток Эстонии. С балкона за тренировкой наблюдала армия журналистов и фотографов, а также возлюбленный Анетт и капитан футбольного клуба „Левадия“ Брент Леписту.

После тренировки обе теннисистки дали интервью в пресс-центре турнира как настоящие профессионалы, готовые дать отдельный комментарий каждому изданию и телеканалу. Послы тенниса Эстонии прекрасно понимают, какова их роль на турнире. Можно смело сказать, что успех турнира во многом зависит от успеха Контавейт и Канепи. Билеты на финал почти распроданы, но продажи билетов на оставшиеся дни во многом обусловлены результатами Контавейт и Канепи. Есть надежда увидеть женский поединок в полуфинале, но для этого обеим нужно победить трех соперниц.

Анетт, до тебя постепенно начинает доходить, в чем суть турнира и что на самом деле происходит здесь, на домашнем корте?

Постепенно начинает формироваться ритм турнира. Конечно, забавно видеть этих теннисисток, которых я обычно вижу на турнирах, видеть в городе и в других местах, где я бы конечно их не встретила бы. Веселье уже началось. Возникает ощущение турнира.

Как прошла совместная тренировка с Канепи?

Хорошо. У нас с Канепи всегда тяжелые тренировки. Я всегда знала, что Канепи очень хорошая теннисистка.

Ваша первая соперница — Ван Сиюй из Китая (58-е место WTA). Сколько ее игр вы видели, и какой игры ожидаете?

Я мельком видела, как она играла с Марией Саккар на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке (выиграла в трех сетах во втором раунде). Она довольно молодая и является новичком турнира. Я еще не играла с ней. До вечера вторника еще есть время, я узнаю больше о ее игре.

Катриин Саар и Лииса Варул проиграли в квалификации в одиночном разряде в первом раунде, как и Ингрид Нил, американка с эстонскими корнями.

Вы тренируете парную игру отдельно? Вы участвуете в парном турнире с Эрин Рутлифф из Австралии.